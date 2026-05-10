Real Madrid's mission to delay Barcelona's league title on Sunday, in Catalan territory, to settle scores over Valverde and Tchouameni's brawl

Real Madrid will seek to prevent Barcelona from winning their second consecutive league title on Sunday, with both teams currently level on points but Barcelona having a 11-point lead at the top of the table with just three rounds to play.

Real Madrid intentará retrasar el título liguero del Barcelona este domingo, en territorio catalán, en busca de apagar los rescoldos del incidente protagonizado esta semana por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Los dos jugadores fueron sancionados con una multa histórica de 500.000 euros cada uno (588.712 dólares) por un altercado que acabó con el uruguayo en el hospital con un traumatismo craneoencefálico, unos hechos que han sacudido al equipo merengue a las puertas de un clásico que puede terminar de manera dolorosa si el gran rival celebra el título. El futuro de James Rodríguez se sacude: se marcharía abruptamente de Minnesota United y ventilan el que sería su último partido en la MLS.

Tras espectacular actuación de Egan Bernal, tercero del Giro de Italia, expertos de Europa analizan las claves para mantenerse en el podio. El Barcelona es líder y le lleva 11 puntos de diferencia al Real Madrid a falta de tres jornadas y nueve puntos por disputarse. Solo una victoria blanca impedirá el segundo título liguero consecutivo de los culés.

La agencia EFE señaló que el prestigio del club y alargar un poco más la espera azulgrana parecen ser los únicos objetivos de los merengues, ya que solo una auténtica debacle del Barça en las jornadas restantes impediría que se alce con el campeonato





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