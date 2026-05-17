Real Madrid supera al Sevilla y logra matemáticamente asegurar su permanencia en LaLiga

El Real Madrid se impuso al Sevilla por 0-1 en el último partido de LaLiga, aprovechando la ausencia de estrella del equipo andaluz y el deseo de los andaluces de asegurar su permanencia matemáticamente. Vinícius Júnior, con una gran actuación del delantero francés, Kylian Mbappé, fue el héroe de la victoria.

El Real Madrid dominó los últimos minutos del partido contra el Sevilla y mostró suMessages en la victoria ante el equipo andaluz en el estadioSánchez-Pizjuán.

Vinícius Júnior, autor del único gol del encuentro al minuto 15 después de una buena actuación del delantero francés, Kylian Mbappé. El conjunto sevillista, favorecido por las derrotas de Mallorca y Girona, buscó cerrar cuanto antes la salvación en una temporada comprometida, pero no logró superar al Real Madrid, que aprovechaba para mejorar su imagen tras los conflictos internos y polémicas recientes en el vestuario.

Mbappé, titular desde el inicio, tuvo una actuación activa y estuvo cerca de marcar otros tantos





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