El Real Madrid logra su cuarta victoria consecutiva en LaLiga con un triunfo 3-0 ante el Racing de Santander, gracias a goles de Mbappé, Bellingham y Diomande.

El Real Madrid logró este domingo una victoria contundente por 3-0 ante el Racing de Santander en un encuentro disputado en Cantabria. Este triunfo representa la cuarta consecutiva del equipo merengue en la competición nacional, permitiendo a los jugadores mantenerse cerca de sus rivales directos en la parte alta de la tabla de posiciones.

La presión sobre el conjunto blanco era considerable, ya que tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid habían ganado sus respectivos partidos el sábado anterior. El equipo azulgrana derrotó al Alavés por 6-1 en su casa, mientras que los colchoneros vencieron por 2-0 al Levante de visita. Estas resultaron vitales para mantener la distancia en el campeonato.

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Reseña de los goles en el partido

Kylian Mbappé fue el encargado de abrir el marcador en el minuto once, transformando un penal que él mismo provocó. Este gol aumentó su cuenta personal a doce dianas en la Liga y demostró su vital importancia en el ataque local. El jugador francés continuó siendo el protagonista al asistir a su compañero para el segundo tanto.

Jude Bellingham marcó el segundo gol en el minuto veintidós, aprovechando la asistencia de Mbappé. Poco antes del descanso, en el minuto treinta y siete, Yan Diomande sentenció el partido con una potente volea. Estos goles aseguraron el triunfo antes de que llegara el descanso, mostrando la eficacia del equipo en momentos clave.

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Reacción del entrenador y contexto político

José Mourinho, el entrenador del Real Madrid, expresó su satisfacción con el crecimiento del grupo. Comentó que el equipo está jugando bien y mejorando, aunque reconoció que debían marcar más goles aprovechando las numerosas ocasiones creadas. Sus palabras reflejan la confianza en el desempeño actual de los jugadores en el campo.

La semana del equipo estuvo marcada por una controversia diplomática con China. Ninguna de las cadenas deportivas del grupo estatal CCTV emitió partidos de LaLiga este fin de semana, según confirmaron periodistas en Pekín. Esta decisión parece ser una respuesta a las declaraciones de Mbappé, quien calificó a Mao Zedong como dictador chino en un podcast.

Situación de la difusión en el mercado asiático

A pesar de las disculpas ofrecidas por el jugador y los comunicados conciliadores del club y de la Liga, la medida de boicot parece haberse materializado. Otros duelos, incluido el del Barcelona, estuvieron disponibles en la aplicación Migu, otro de los poseedores de los derechos en China.

Existe la posibilidad de que esta situación se extienda la próxima semana a la Liga de Campeones de Europa. La plataforma iQiyi Sports, que emite la competición en China, no menciona por el momento el desplazamiento del miércoles del Real Madrid al campo del AEK Atenas. Esto añade una capa de incertidumbre al calendario deportivo del equipo blanco.