Real Madrid vence al AEK Atenas en thriller de Champions League

El Real Madrid logró una victoria agónica 3-2 contra el AEK Atenas en la Champions League, con goles clave de Bellingham, Mbappé y Valverde.

El Real Madrid continuó su invicta racha en la fase de liga de la UEFA Champions League tras superar por un ajustado marcador de 3-2 al AEK Atenas en un partido marcado por la tensión y la remontada. El conjunto merengue, que ya había perdido a su portero titular en un incidente trágico reciente, demostró resiliencia ante un rival que aprovechó sus vulnerabilidades defensivas para irse al descanso con ventaja.

Goles del AEK y respuesta temprana

El equipo griego abrió el marcador en el minuto 12 gracias a un disparo certero de Aboubakary Koita, quien recibió un pase de Dusan Jovic y ejecutó un zurdazo formidable desde el área, consolidando el dominio del AEK Atenas en los primeros instantes del encuentro. Antes de este gol, el árbitro había descalificado una jugada prometedora del jugador inglés del Real Madrid por un fuera de juego milimétrico, lo que mantuvo la igualdad en el tablero hasta el disparo de Koita.

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La respuesta del Real Madrid llegó con energía ofensiva, destacándose una acción colectiva donde Marc Cucurella proporcionó el centro bajo que permitía equilibrar la situación. Jude Bellingham aprovechó este rebote para anotar con un taco y un caño espectacular, nivelando el marcador y devolviendo la calma a la hinchada blanca que observaba nerviosa el desarrollo del partido en el estadio.

Dominancia griega y gol de Stavros Pila

A pesar del empate, el AEK Atenas recuperó rápidamente la iniciativa y manejó el ataque con precisión quirúrgica, culminando su buena etapa con un segundo gol anotado por Stavros Pila que puso al equipo griego por delante en el marcador y dejó en jaque las opciones de victoria del Real Madrid. Este gol refuerzo la solidez táctica del AEK Atenas, que supo castigar los errores defensivos y la falta de compactidad del equipo español en momentos críticos de la primera mitad.

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La presión del resultado hizo que el Real Madrid se viera obligado a cambiar su enfoque ofensivo, buscando espacios en las bandas mientras el AEK Atenas se defendía con orden, pero la eficacia del conjunto español empezó a dar frutos cuando el partido avanzaba hacia su desenlace final. La tensión era palpable y cada fallo defensivo de los blancos podía ser letal contra un rival que ya había demostrado su capacidad goleadora en los primeros minutos.

Remontada con Mbappé y Valverde

En el minuto 78, el Real Madrid volvió a tomar el control gracias a una jugada colectiva donde Dumfries centró el balón bajo y Kylian Mbappé lo remató con precisión al fondo de la portería, logrando el empate y devolviendo la esperanza a su equipo que parecía condenado a la derrota. Este gol de Mbappé demostró la calidad individual y la rapidez de reacción necesaria para desmantelar la defensa griega en un momento donde los ánimos ya estaban a flor de piel.

La emoción alcanzó su punto máximo en el minuto 90+5 cuando Federico Valverde lanzó un derechazo infernal que no pudo ser detenido, anotando el gol 3-2 que dio la victoria al Real Madrid y mantuvo su campaña perfecta. Este momento de magia personal de Valverde fue el cierre perfecto para un partido que puso a prueba la resistencia mental del equipo blanco ante un AEK Atenas que no se rindió hasta el final.

Expulsión de Koita y conclusiones

El cierre del partido estuvo marcado por la agresividad de Aboubakary Koita, quien fue expulsado en el último instante por protestar con el árbitro, añadiendo drama a una jornada que ya había proporcionado suficientes emociones para ambos conjuntos. La expulsión de Koita, quien había sido una de las figuras destacadas del AEK Atenas, no alteró el resultado final, pero sí evidenció la frustración del equipo griego ante la capacidad de reacción del Real Madrid.

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El Real Madrid, a pesar de los problemas defensivos evidenciados, demostró su carácter y capacidad de superación en un momento crucial, consolidando su posición en la fase de grupos de la Champions League con una victoria que, aunque sufrida, es fundamental para su estrategia competitiva. La temporada continúa con retos importantes, pero esta actuación sirvió como recordatorio de la profundidad y la experiencia del plantel merengue en las competiciones continentales.