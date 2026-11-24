Descubre la transmisión en Colombia para el Real Madrid contra el PSV Eindhoven por ESPN y Disney+. Detalles de jugadas, fallas y momentos clave del encuentro.

El equipo neerlandés PSV Eindhoven enfrenta al Real Madrid en un partido que será transmitido en Colombia a través de ESPN y Disney+ Premium. Tras una derrota reciente por 2-1 ante Brujass, el conjunto de Eindhoven busca recuperar el ritmo competitivo ante la visita del gigante español.

Acciones Ofensivas y Remates Al Despejar

La formación del Real Madrid desplegó un ataque constante dirigido por Vinícius Júnior, quien tuvo la oportunidad de convertir desde fuera del área con un remate a derecha que finalizó en el poste derecho. Este disparo fue el resultado de una asistencia precisa de Aurélien Tchouaméni, quien distribuyó el juego en una jugada que evidenció la presión ofensiva merengue.

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Por su parte, el mediocampo del Real Madrid también generó peligro a través de Arda Güler. El futbolista turco ejecutó un remate con la izquierda desde distancia, pero la acción, asistida por Vinícius Júnior, se perdió alta y por la banda izquierda, demostrando la intensidad del duelo en las zonas de creación.

Defensa PSV y Errores en Finalización

El PSV Eindhoven intentó responder mediante el atacante Kodai Sano, cuyo remate con la derecha desde fuera del área pasó muy cerca del palo izquierdo con una asistencia de Ruben van Bommel, pero el disparo se marchó ligeramente desviado. Esta jugada reflejó el esfuerzo del equipo neerlandés por mantener el equilibrio táctico ante la superioridad técnica rival.

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Las opciones del PSV también incluyeron intentos de Sergiño Dest, quien falló un remate con la izquierda iniciado por Guus Til, y otro intento a derecha desde el interior del área asistido por Sano, el cual se perdió por la derecha. Estas acciones destacaron las dificultades ofensivas del equipo visitante para concretar oportunidades claras ante la resistencia defensiva.

Defensa Sólida y Momentos de Control

La línea defensiva del Real Madrid logró neutralizar varios intentos, incluyendo un rechazo clave de Yan Diomande a un disparo con derecha desde el centro del área, acción que derivó de una asistencia de Arda Güler. Esta intervención fue crucial para preservar la integridad de la portería merengue durante el transcurso del encuentro.

La organización del PSV también sufrió situaciones de fuera de juego, como cuando Kylian Mbappé intentó un pase en profundidad hacia Vinícius Júnior, cuya posición adelantada anuló la jugada. Además, Sven Mijnans perdió un remate de cabeza desde el centro del área asistido por Ivan Perisic, que se perdió por la izquierda, evidenciando la solidez del esquema defensivo español.

Contexto Transmisionero y Alineaciones

Los espectadores en Colombia podrán seguir cada jugada, desde las alineaciones confirmadas hasta los ejercicios de calentamiento, a través de las plataformas ESPN y Disney+ Premium. Esta cobertura asegura el acceso al desarrollo del partido que enfrenta a dos escuderías con historias europeas de peso.

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El encuentro finalizó con remates fallados por Ruben van Bommel, cuyo intento con derecha desde el centro del área asistido por Sven Mijnans se perdió ligeramente desviado, y una falta recibida por Éder Militão en la zona defensiva que marcó el ritmo físico de la segunda etapa del duelo deportivo.