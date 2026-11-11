Real Madrid y Junior podrían enfrentarse en el nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla

El ministro de Comercio Colombiano propone un duelo amistoso entre el Real Madrid y Junior en el Metropolitano, aprovechando la modernización del estadio y la posibilidad de ver a Kylian Mbappé en el Caribe.

El ministro Mauricio Gómez, jefe de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, ha propuesto que el Real Madrid juegue un duelo amistoso contra Junior Club de Barranquilla en el recién modernizado estadio Metropolitano de la ciudad de la costa atlántica. El objetivo sería aprovechar la oportunidad de inauguración del estadio y presentar a uno de los equipos de fútbol más importantes del planeta ante la afición colombiana.

Propuesta entre Bogotá y Madrid

Según Gómez, la propuesta surgió durante una reunión con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en Madrid. El ministro cuenta que, al hablar de la nueva etapa del Metropolitano, le sugirió a Pérez que se realizara un enfrentamiento de ida y vuelta. El presidente del club madridista habría aceptado la idea a condición de que la serie de partidos sea de doble vía: Junior vendría a Madrid y el Real Madrid viajaría a Barranquilla.

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Con esta metodología, el Junior tendría la oportunidad de jugar frente al Santiago Bernabéu, mientras que el Real Madrid presentaría el Metropolitano ante su propia afición. En la ceremonia, se menciona la posible participación del francés Kylian Mbappé como uno de los protagonistas del encuentro en Colombia.

Reacciones y planes de acción

El ministro Gómez informó que ya compartió la idea con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y que la vía sigue por recorrer para llevarla a cabo. Hasta la fecha no existen negociaciones formales entre las directivas de ambos clubes ni un acuerdo de calendario. Sin embargo, se señala que una ventana de pretemporada, entre junio y agosto, podría ser un plazo viable para estudiar la realización de los partidos.

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El propio Florentino Pérez planteó que el proyecto de doble vía estuviera alineado con la agenda comercial y deportiva del Real Madrid, de modo que la competición no interrumpiría la temporada regular. El ministro indicó que todavía falta establecer conversaciones formales con el Junior Club de Barranquilla y con las autoridades de la ciudad para definir fechas concretas y logística.

Impacto potencial y próximos pasos

Si la propuesta se concreta, tendría un impacto directo en el deporte local, pues el Metropolitano sería exhibido ante una afición internacional. Al mismo tiempo, el encuentro ofrecería al Real Madrid la posibilidad de acercarse al mercado sudamericano y a su gran base de seguidores. La fecha prevista para la inauguración del Metropolitano es el tercer trimestre de 2024, por lo que un duelo amistoso con el Real Madrid encajaría dentro de la fase de pretemporada del club español. Se espera que ambos equipos evaluarán la viabilidad de los partidos a través de sus departamentos de desarrollo y asuntos corporativos.

En resumen, la idea oficial de un duelo internacional entre Junior y Real Madrid sigue siendo una invitación preliminar y una propuesta que requerirá negociaciones detalladas, acuerdos de calendario y coordinación logística antes de convertirse en un compromiso definitivo.