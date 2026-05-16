Real Racing Club de Santander logra ascender a primera división

El Real Racing Club de Santander consiguió su ansiado ascenso a la primera división de la Liga BBVA tras un partido vibrante con el Valladolid en su estadio, en Santander, España.

El Real Racing Club de Santander vivió un día histórico en su formación, convertido en la primera división de la Liga BBVA tras un partido vibrante con el Valladolid en su estadio.

El día de la historiaLa víspera del posible ascenso a primera división en la capital de Cantabria, España, empezó temprano con la llegada de la gente al barrio El Sardinero. La fiesta se pintó de verde, blanco y negro, los colores del equipo local.

El rival y la situaciónEl rival del Racing Club de Santander fue el Valladolid, equipo que llegó al partido sin opción alguna, mientras que los locales se encontraban en el primer lugar con 75 puntos a falta de dos partidos.La historia se escribeEl partido comenzó con la intensidad del jugador Gustavo Puerta, quien sacó el balón en limpio desde el fondo y aportó movimiento en ataque.

Tras una espectacular chilena tras un tiro de esquina del jugador Asier “El Barba” Villalibre, llegó el primer gol del partido.Termino equilibradoLas dos conjuntos se marcharon en tablas al entretiempo debido al empate en la primera parte, al igual que en la segunda, en el que un penaltazo convertido por Andrés Martin permitió a su equipo llevarse el partido con un 4-1.





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Racing Club De Santander Ascenso A La Primera Ligua Valladolid Andres Martin Aguila Mantilla Empatado Penaltico Andres Martin Primera Division

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Santander lidera escalafón de bloqueos viales en el paísEntre enero y abril, se han presentado 31 bloqueos en vías de Santander, según el reporte de Colfecar. El departamento lidera el ranking de las regiones con mayores bloqueos.

Read more »

Santander: brigada médica atendió a decenas de habitantes en zona apartada del departamentoEste tipo de jornadas, lideradas por la Gobernación de Santander, buscan garantizar los servicios médicos y la atención en salud que se requiere en poblaciones apartadas.

Read more »

30 menores de edad heridos en accidente de tránsito en Norte de SantanderUn grave accidente de tránsito se registró en la vereda La Alianza, zona rural del municipio de Lourdes, Norte de Santander, que dejó 30 menores de edad heridos. El bus escolar, con edades entre los 11 y 16 años, al parecer presentó una falla mecánica y se quedó sin frenos, saliéndose de la vía.

Read more »

Accidente de tránsito en Norte de Santander deja a varios estudiantes heridosUn grave accidente de tránsito en el departamento Norte de Santander involucró a un bus escolar y dejó a varios estudiantes heridos. Según reportes preliminares, el vehículo pesado tuvo una falla mecánica en su sistema de frenos.

Read more »