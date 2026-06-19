Reanudación de indagatoria a senadora Martha Peralta se aplaza nuevamente por falta de pruebas

La Corte Suprema de Justicia suspendió la indagatoria de la senadora Martha Peralta, investigada por tráfico de influencias, tras solicitud de su defensa para acceder a nuevas pruebas. El abogado Henry Montes aseguró que no ha recibido copias de diligencias clave de los testigos Olmedo López y Sneyder Pinilla. La senadora llegó con fuerte seguridad por orden de conducción de la magistrada Cristina Lombana. Se le acusa de haber pedido direccionar un contrato de maquinaria en La Guajira.

La indagatoria de la senadora Martha Peralta , programada para este viernes 19 de junio, fue suspendida nuevamente tras la solicitud de su abogado Henry Montes, quien pidió más tiempo para acceder a un nuevo paquete de pruebas.

Montes argumentó que la defensa no ha recibido copias de diligencias clave relacionadas con las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, testigos en el caso. La senadora Peralta, quien llegó al alto tribunal con un fuerte esquema de seguridad de la Policía tras una orden de conducción emitida por la magistrada Cristina Lombana, enfrenta una investigación por el delito de tráfico de influencias.

Se le acusa de haber solicitado a López y Pinilla que direccionaran un contrato de maquinaria amarilla hacia dos contratistas en La Guajira. Este caso ha generado gran expectativa mediática y política, ya que involucra a altos funcionarios y posibles redes de corrupción en la contratación pública. La Corte Suprema de Justicia ha reiterado su compromiso con la transparencia y el debido proceso, aunque la defensa insiste en que se están vulnerando derechos fundamentales.

La nueva fecha para la indagatoria se definirá en los próximos días, mientras la senadora permanece en libertad pero sujeta a medidas cautelares. El proceso judicial ha sido complejo, con múltiples aplazamientos y controversias sobre la entrega de pruebas. Montes afirmó que la senadora desconoce el alcance total de las acusaciones, por lo que necesita revisar cada documento para preparar una defensa sólida.

Por su parte, la Fiscalía ha señalado que las pruebas están completas y que la defensa ha tenido acceso oportuno. Este caso se suma a otras investigaciones de alto perfil contra congresistas por presuntos vínculos con casos de corrupción. La opinión pública sigue de cerca el desarrollo, ya que podría tener implicaciones en la credibilidad del sistema judicial y la lucha anticorrupción en Colombia.

La senadora Peralta, miembro de una reconocida familia política, ha negado las acusaciones y ha asegurado que se someterá al proceso con transparencia. Mientras tanto, la Corte Suprema deberá resolver sobre la petición de la defensa y establecer un nuevo cronograma. El caso ha puesto en evidencia las tensiones entre los derechos de los investigados y la necesidad de avanzar en las investigaciones penales.

Se espera que en las próximas semanas se realice la indagatoria, aunque no se descartan nuevos aplazamientos. La comunidad jurídica y política observa con atención, ya que este caso podría sentar precedentes sobre el manejo de pruebas y plazos en procesos de alta complejidad. La senadora Peralta continuará bajo la lupa mediática mientras se define su situación legal. El país espera que la justicia actúe con celeridad y ecuanimidad, sin caer en presiones políticas que puedan entorpecer el proceso.

Este es solo un capítulo en la lucha contra la corrupción que Colombia enfrenta desde hace décadas, y la resolución de este caso será un termómetro de la fortaleza institucional. La defensa ha manifestado su disposición a colaborar, pero exige garantías procesales plenas. El tiempo dirá si la Corte Suprema logra equilibrar la balanza entre la presunción de inocencia y la necesidad de esclarecer los hechos denunciados.

Mientras tanto, la senadora Peralta sigue ejerciendo su cargo, aunque su agenda legislativa se ha visto afectada por las comparecencias judiciales. En el Congreso, algunos colegas han expresado su respaldo, mientras que otros piden distancia para no comprometer la imparcialidad del caso. La sociedad civil, por su parte, demanda transparencia y ejemplaridad en el manejo de estos procesos.

La corrupción sigue siendo uno de los principales flagelos del país, y casos como este demuestran que nadie está por encima de la ley. La magistrada Lombana, conocida por su rigor, ha sido cuestionada por algunos sectores que consideran que las órdenes de conducción son excesivas, mientras que otros aplauden su determinación. En cualquier caso, el proceso sigue su curso, y la opinión pública espera que la verdad salga a la luz.

La indagatoria pospuesta no es más que un escalón en un largo camino judicial que podría extenderse por meses o incluso años. La senadora Peralta ha manifestado su confianza en que al final se demostrará su inocencia, pero las sombras de las acusaciones seguirán pesando sobre su carrera política. Este caso es un recordatorio de que la justicia puede ser lenta, pero no debe ser ciega. El país espera que se haga justicia, independientemente de los resultados.

La historia dirá si el sistema judicial colombiano está a la altura de los desafíos que enfrenta





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