Grupo Éxito reabre sus puertas en Cartagena el 25 de noviembre tras la operación militar que liberó con vida a 20 secuestrados, mientras se investigan los hechos.

El almacén Éxito ubicado en el barrio La Castellana de la ciudad de Cartagena reabrió sus puertas el miércoles 25 de noviembre. Esta reapertura marca el cierre oficial de la crisis de seguridad que mantuvo secuestradas a 20 personas dentro del establecimiento comercial. La situación terminó mediante una exitosa operación de rescate ejecutada por la Fuerza Pública durante la madrugada de ese mismo día.

La compañía Grupo Éxito confirmó en un comunicado oficial que el episodio de hostigamiento ha finalizado por completo. La empresa subrayó que todas las personas que permanecían retenidas en las instalaciones del supermercato fueron liberadas y se encuentran en total seguridad. Esta noticia tranquiliza a la comunidad y a los familiares de los involucrados tras horas de incertidumbre.

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Confirmación oficial de Grupo Éxito y prioridad por la vida

El operador comercial informó que abren nuevamente las puertas de su sucursal en Cartagena con la misma cercanía y disposición de servicio hacia sus clientes habituales. La gerencia expresó su más profundo sentido de solidaridad con los trabajadores, los clientes y los familiares que sufrieron momentos de extrema angustia e incertidumbre durante el secuestro. La compañía reiteró que la vida, la seguridad y el bienestar de las personas afectadas constituyen su mayor prioridad absoluta, superando cualquier otra consideración operativa o comercial.

Grupo Éxito aprovechó el anuncio para agradecer públicamente a la Presidencia de la República, a las distintas autoridades civiles y a la Fuerza Pública. Reconoció el esfuerzo de coordinación que permitió resolver la emergencia de manera exitosa. Asimismo, indicó que sus recursos y esfuerzos están concentrados actualmente en acompañar a las víctimas y a sus familias, brindándoles todo el apoyo psicosocial y logístico que puedan necesitar en este proceso de recuperación.

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Detalles del operativo militar y balance de víctimas

La crisis comenzó durante la mañana del martes 24 de noviembre, momento en el que se realizó el primer reporte sobre el secuestro. Inicialmente, las fuentes indicaban que habían sido retenidas 30 personas dentro del comercio; sin embargo, para el momento de la intervención militar, el número de rehenes confirmados descendió a 20. Hacia la 1:40 de la madrugada del miércoles, unidades de élite de las Fuerzas Especiales ingresaron al almacén para tomar el control de la situación.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, informó que uno de los cinco secuestradores murió durante el operativo mientras que los otros cuatro fueron capturados con vida. De La Espriella describió la intervención como una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El mandatario declaró que la operación fue absolutamente impecable y logró el rescate total de los secuestrados sin bajas adicionales.

Condiciones de los rehenes y próximos pasos

Según se conoció a través de EL COLOMBIANO, las 20 personas rescatadas fueron trasladadas de inmediato a un centro hospitalario en Cartagena para recibir evaluación médica y atención de emergencia. Testigos reportaron que los secuestradores mantenían un ambiente de tensión, consumiendo alcohol y escuchando música, lo que aumentaba la ansiedad de los cautivos. Los responsables habían recibido un ultimátum para entregarse y liberar a los rehenes antes de las 12:30 de la madrugada.

Al rechazar la oportunidad de entregar las armas y liberar a las víctimas, las fuerzas del orden actuaron con contundencia para neutralizar la amenaza. A partir de este momento, el establecimiento vuelve a operar con normalidad, aunque la situación de seguridad sigue siendo monitoreada de cerca por las autoridades locales. La comunidad cartagenera queda a la espera de los avances en la investigación judicial sobre la estructura criminal responsable de este delito.