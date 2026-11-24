Autoridades y políticos condenan el ataque a la Gobernación del Meta en Villavicencio. El presidente Abelardo de la Espriella anuncia respuesta contundente y firme ante la violencia.

El gobierno nacional y figuras políticas de primer plano expresaron su firme rechazo ante el devastador atentado con carro bomba que azotó la Gobernación del Meta en Villavicencio. La explosión, ocurrida frente a la sede del departamento, ha generado una ola de solidaridad y condena unificada por parte de las máximas autoridades del país.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue una de las primeras en reaccionar a través de su cuenta en X. Marín calificó los hechos como inadmibles y dolorosos, cuestionando públicamente hasta dónde pretenden llevar a la ciudadanía quienes buscan instaurar el miedo. Destacó que mientras causar terror es fácil, construir y reconstruir son actos de valentía.

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Condenas y solidaridad institucional inmediata

Iris Marín extendió su mensaje de solidaridad al Meta, al Catatumbo, al Cauca, al Chocó, al Guaviare y a Nariño, asegurando que siempre estarán del lado de las víctimas y de los derechos humanos. La defensora reafirmó su compromiso inquebrantable con la población indefensa y declaró que no se rendirán ante la adversidad.

Respuesta contundente del presidente De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que desplegará todas las capacidades del Estado para perseguir a los autores del atentado de manera contundente. El mandatario aseguró que los responsables deberán responder por las personas heridas y los daños materiales causados. De la Espriella enfatizó que el ataque no modificará la postura de su administración frente a las organizaciones criminales.

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El presidente declaró categóricamente que no se dejarán intimidar, que no negociarán bajo el terror y que no retrocederán ante estas acciones violentas. Su objetivo principal es garantizar que este ataque no quede impune y que la justicia actúe con rapidez frente a la gravedad de los hechos ocurridos en la capital del Meta.

Coordinación de emergencia y respaldo gubernamental

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, informó que ya se está coordinando la atención de la emergencia con el Ejército y la Policía. La prioridad inmediata es evitar nuevos ataques, proteger la vida de los ciudadanos, esclarecer lo ocurrido y garantizar la impunidad. Cortés también sostuvo una conversación con el presidente después del atentado para recibir directrices.

Según indicó la gobernadora, recibió el respaldo total del mandatario y de su gabinete para afrontar la crisis. Cortés escribió que sintieron el apoyo y la solidaridad en un momento crucial, agradeciendo la reacción rápida de los organismos de socorro. También pidió unidad en defensa de las instituciones ante un ataque de esta gravedad.

Posición firme del Ministerio de Defensa

Jorge Mora, ministro de Defensa, rechazó de manera categórica el atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Mora expresó solidaridad con los habitantes del departamento y afirmó que el Estado no cederá ante las amenazas ni permitirá que la violencia determine el rumbo del país.

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El ministro declaró que no habrá diálogos ni concesiones con estructuras narcoterroristas que atenten contra la vida de los colombianos. A partir de ahora, la respuesta del Ministerio de Defensa será firme, contundente y siempre dentro del marco de la Constitución y la ley. Su mensaje busca transmitir seguridad y orden en medio de la tensión.

Apoyo de la excandidata Paloma Valencia

Paloma Valencia, excandidata presidencial, también condenó lo sucedido y respaldó la respuesta institucional ante la violencia. Valencia publicó su rechazo al atentado terrorista en Villavicencio, ofreciendo todo el respaldo a las autoridades y solidaridad con la comunidad afectada.

Su mensaje se alinea con la postura de las otras figuras políticas que han buscado unificar criterios en contra de la violencia. Estos llamados están encaminados a acompañar a las víctimas y evitar que la violencia vuelva a golpear a la capital del Meta. Las autoridades continúan trabajando para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad pública.