Rechazo y Protocolos: Autoridades de Sucre Reaccionan ante Denuncia de Acoso en el Hospital Universitario

La Gobernación de Sucre y la Senadora Karina Espinosa Oliver se pronuncian ante la grave denuncia de acoso sexual y laboral contra el gerente del Hospital Universitario de Sincelejo, activando protocolos de atención y exigiendo investigaciones urgentes para proteger los derechos de la víctima y garantizar un entorno laboral seguro.

La denuncia pública realizada por la ingeniera biomédica María Carolina Ruíz Martínez, especialista en gerencia en salud y modelo, sobre presuntos acosos sexuales y laborales por parte del gerente del Hospital Universitario de Sucre, Ezequiel Díaz Navarro, ha generado una fuerte reacción en el departamento de Sucre. Ruíz Martínez hizo pública su situación a través de redes sociales y medios de comunicación, lo que impulsó a las autoridades a pronunciarse.

La gobernación de Sucre, mediante un comunicado emitido la noche del miércoles 15 de abril, expresó su rotundo rechazo a cualquier forma de acoso, abuso o conducta inapropiada contra las mujeres. Informaron que, desde el momento en que tuvieron conocimiento de la denuncia de la ingeniera, activaron los protocolos de atención pertinentes. La Secretaría de la Mujer ha brindado acompañamiento integral a la víctima, ofreciendo todo el respaldo institucional para su protección y el seguimiento de su proceso ante las autoridades competentes. El HERALDO conoció que la Secretaría de la Mujer contactó a Ruíz Martínez para coordinar un encuentro el jueves 16 de abril. El gobierno departamental, liderado por Lucy García Montes, enfatizó la máxima importancia de este caso para el fortalecimiento de los hospitales y la salud de los sucreños, así como para garantizar el bienestar y los derechos del personal de salud, quienes enfrentan grandes desafíos y no deberían ser sometidos a tales situaciones. Se comprometieron a que el caso sea atendido con celeridad, responsabilidad y resultados. En respuesta a esta grave denuncia, la gobernación ha fortalecido sus canales de atención, incluyendo la línea #YoSiTeCreo 3205874422, destinada a que cualquier mujer en Sucre que necesite ser escuchada pueda hacerlo con confianza. La Secretaría de la Mujer se mantiene disponible para ofrecer acompañamiento, orientación y protección. El comunicado reiteró el respeto por el debido proceso y las competencias de cada instancia, pero subrayó la necesidad de que las investigaciones avancen con celeridad, transparencia y con todas las garantías para la denunciante. La gobernadora Lucy García Montes, resaltando su compromiso como mujer, profesional de la salud y líder del departamento, reafirmó su dedicación a abrir caminos para otras mujeres. Antes del pronunciamiento oficial de la gobernación, la senadora sucreña Karina Espinosa Oliver ya había manifestado su profunda preocupación a través de sus redes sociales. Demandó una respuesta inmediata, seria y célere por parte de las autoridades competentes, rechazando cualquier dilación o silencio institucional y exigiendo garantías reales para que las mujeres puedan trabajar sin temor. La senadora Espinosa, aunque respetuosa del debido proceso y la presunción de inocencia, enfatizó la obligación del Estado de actuar con contundencia cuando la dignidad, integridad y derechos de una mujer están en juego. Subrayó que el uso del poder para intimidar o vulnerar es inaceptable, especialmente en el ámbito público, y exigió investigación inmediata, acciones contundentes y justicia. Asimismo, expresó su total respaldo a la presunta víctima, asegurando que debe contar con protección y garantías. La ciudadanía también ha reaccionado a la denuncia, pidiendo al Ministerio de Trabajo que se pronuncie y sugiriendo que se investigue a fondo la conducta del gerente, basándose en denuncias de otras mujeres que habrían sido maltratadas, humilladas y trasladadas de manera despectiva. Veedores y abogados consultados por EL HERALDO instaron a la gobernadora a separar del cargo al gerente del hospital y a la Procuraduría Regional de Sucre y a la Fiscalía a iniciar investigaciones de oficio





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