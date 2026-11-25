El Ministerio del Trabajo confirma la inclusión de recicladores en la discusión del salario mínimo 2027 para ampliar la representación sindical y mejorar condiciones laborales.

El Ministerio del Trabajo ha anunciado oficialmente que los recicladores de oficio formarán parte de la mesa de concertación del salario mínimo para el año 2027. Esta decisión estratégica busca integrar a un gremio que tradicionalmente ha permanecido al margen de los mecanismos formales de negociación salarial en Colombia. La resolución implica que los representantes de este sector se sumarán a trabajadores, empresarios y el Gobierno en la definición del próximo incremento salarial del país.

Ampliación de la Representación Sindical

La ministra de Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, explicó que esta incorporación tiene como objetivo principal ampliar la representación de los sectores que históricamente han quedado excluidos de los ejercicios de concertación. La autoridad enfatizó la necesidad de incluir a quienes nunca han tenido voz en la determinación del salario mínimo del país, reafirmando que la mesa es un espacio donde deben caber todos los involucrados.

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Este anuncio oficial se materializó durante un encuentro específico liderado por la ministra López Fuentes y la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Patricia Morad Acero. En dicha reunión, se estableció un diálogo directo con representantes de organizaciones de recicladores provenientes de diferentes regiones del territorio nacional para alinear expectativas y propuestas.

Propuestas Clave del Sector Reciclador

Durante la reunión, los representantes del gremio presentaron una serie de demandas estructurales que van más allá de la simple actualización del salario base. Entre los puntos centrales se destacan la generación sostenible de ingresos, la mejora en la comercialización de materiales aprovechables y, fundamentalmente, el acceso efectivo a la seguridad social para estos trabajadores.

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Un asunto crítico planteado por los líderes sindicales es la afiliación obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales. Esta herramienta es considerada vital para mejorar las condiciones de seguridad en una actividad que conlleva riesgos inherentes. Asimismo, se resaltó la urgencia de fortalecer la capacidad organizativa de los gremios y ampliar las oportunidades de mercado para los materiales reciclados.

Las cifras oficiales del Ministerio de Vivienda de 2024 contextualizan la magnitud de este sector, reportando que en Colombia existen 74.313 recicladores de oficio vinculados a 1.161 organizaciones registradas. Esta actividad, pieza clave de la economía circular y la cadena de aprovechamiento de residuos, enfrenta retos persistentes en cuanto a estabilidad económica, condiciones laborales y protección social.

Medidas Legislativas y Futuros Pasos

Para dar soporte formal a estas garantías, el Ministerio del Trabajo anunció que revisará el Decreto 0271 de 2026. Esta revisión normativa tiene como propósito fortalecer la protección social específica de los recicladores y contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de sus organizaciones. Este paso administrativo complementa la invitación a participar en la mesa salarial, abordando las estructuras legales que rigen su operatividad.

La ministra López Fuentes también propuso un cambio de paradigma en la dinámica de la mesa de concertación. Sostuvo que el espacio no debe limitarse a las reuniones anuales para definir el salario mínimo, sino que debe funcionar de manera permanente durante todo el año. Este enfoque permitiría discutir otros temas de interés para los diferentes sectores de la economía, asegurando un diálogo continuo y estructurado sobre las necesidades laborales del país.