Recluso asesinado en cárcel de Barranquilla: Un nuevo capítulo de violencia carcelaria

Omar Acuña Machado, de 27 años, fue asesinado al interior de su celda en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario EMPSC de Barranquilla. El presunto agresor, Francisco Palacio Méndez, habría actuado por venganza. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y posibles fallas de seguridad.

Las rejas que deberían proteger a los reclusos no fueron suficientes para salvar la vida de Omar Acuña Machado. Este miércoles, en horas de la tarde, el joven de 27 años fue víctima de un brutal ataque dentro de su celda en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario EMPSC del barrio El Bosque, en Barranquilla , perdiendo la vida a causa de las graves heridas infligidas en la región frontal.

El ataque, perpetrado con objetos cortopunzantes y contundentes, ocurrió alrededor de las 3:50 de la tarde en uno de los pasillos de los pabellones del centro penitenciario, dejando una vez más en evidencia las precarias condiciones de seguridad y la fragilidad de la vida al interior de las cárceles colombianas. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los detalles de este crimen, buscando determinar responsabilidades y esclarecer si existió complicidad o si se produjeron fallos en los protocolos de seguridad. \Según las primeras versiones recabadas por las autoridades, el principal sospechoso del asesinato es Francisco Palacio Méndez, otro recluso que se encontraba cumpliendo condena en el mismo centro penitenciario. Se presume que el móvil del crimen fue la venganza, aparentemente motivada por el asesinato de la hermana de Palacio Méndez, crimen que, según las investigaciones preliminares, Acuña Machado estaría implicado. Francisco Palacio Méndez, conocido por la justicia, cuenta con un extenso historial delictivo que incluye cinco anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), por delitos de porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, homicidio y concierto para delinquir, y precisamente cumplía condena por los dos últimos delitos al momento del asesinato de Acuña Machado. La reincidencia y la violencia son características que, lamentablemente, se repiten en el contexto carcelario, donde la falta de control y la sobrepoblación contribuyen a un ambiente propicio para la comisión de delitos y la impunidad.\Por su parte, Omar Acuña Machado también presentaba un historial delictivo considerable, con cinco anotaciones judiciales en el sistema penal por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y homicidio. Al momento del ataque, se encontraba privado de la libertad bajo medida de aseguramiento por el delito de homicidio. El Instituto Nacional de Medicina Legal se trasladó al penal para realizar el levantamiento del cuerpo de Acuña Machado, iniciando así los procedimientos forenses correspondientes. Tanto el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) como la Fiscalía General de la Nación han asumido la investigación del caso, con el objetivo de establecer con precisión las circunstancias del ataque, identificar a todos los involucrados y determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad establecidos por el centro penitenciario. La seguridad en las cárceles colombianas sigue siendo un tema de gran preocupación y debate, ya que los constantes incidentes violentos, como el ocurrido en Barranquilla, ponen en evidencia la necesidad urgente de implementar medidas que garanticen la integridad física y la vida de los reclusos, así como la seguridad del personal penitenciario





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