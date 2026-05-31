Recomendaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil para el voto ágil y efectivo

La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió recomendaciones para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera ágil y efectiva este 31 de mayo.

La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió recomendaciones para un voto ágil y efectivo. Los ciudadanos deben verificar el lugar de votación y llegar con tiempo.

El único documento válido es la cédula de ciudadanía, y se sugiere leer el manual para votar correctamente. La tarjeta electoral fue diseñada para facilitar la votación y incluye información sobre los candidatos. Los ciudadanos que voten podrán recibir beneficios, como descuentos y preferencias en procesos educativos.

Finalmente, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, aseguró que existen todas las garantías para el desarrollo de la jornada electoral





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