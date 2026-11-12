Recomendaciones de Zonar para seguridad vial en Colombia en 2024

Daniel Ocampo de Zonar destaca cinco prácticas clave para conductores en Colombia durante el fin de año, abarcando revisión mecánica, planificación de rutas y prevención de fatiga.

El periodo comprendido entre mediados de noviembre y la primera semana de enero representa uno de los momentos de mayor intensidad logística y movilidad en Colombia. Durante esta temporada, las vías terrestres pueden llegar a recibir hasta cuatro millones de vehículos en un solo día, según cifras registradas históricamente por el Ministerio de Transporte. Este volumen masico de circulación, sumado a factores climatológicos y operativos, convierte los desplazamientos de fin de año en un desafío significativo para conductores y empresas de transporte.

Factores de riesgo en la temporada alta

Las condiciones del tráfico se ven afectadas por el aumento en los envíos, el transporte intensivo de mercancías y las lluvias que ocasionan cierres viales imprevistos. A este panorama se suman las restricciones impuestas para vehículos pesados durante los puentes festivos, así como los bloqueos y el incremento en los robos de carga. Estas circunstancias pueden prolongar los tiempos de trayecto, generar esperas prolongadas y elevar drásticamente el riesgo de accidentes o fallas mecánicas en carretera.

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Revisión mecánica y mantenimiento preventivo

Daniel Ocampo, vicepresidente de Operaciones para América Latina de Zonar, empresa líder en tecnología para la gestión de flotas, presenta cinco prácticas esenciales para mitigar estos riesgos. La primera medida crítica es realizar una revisión exhaustiva del vehículo antes de iniciar cualquier viaje. Esto incluye comprobar el estado mecánico general, verificar los niveles de todos los líquidos, inspeccionar el desgaste de las llantas y asegurar que los sistemas de seguridad funcionen correctamente. En el caso específico del transporte de carga, es fundamental programar mantenimientos preventivos para evitar detenciones inesperadas que puedan interrumpir la cadena logística durante el recorrido.

Planificación estratégica de rutas

La planificación detallada de las rutas y los horarios de salida constituye la segunda práctica recomendada por el ejecutivo. Consultar constantemente el estado actualizado de las vías permite identificar posibles cierres por obras o climatología con anticipación. Es recomendable contar con rutas alternas predefinidas y ajustar los horarios de salida según las condiciones específicas del trayecto. Esta proactividad ayuda a evitar contratiempos operativos y reduce la exposición del conductor a situaciones de tráfico denso o vías inseguras.

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Eficiencia en el consumo de combustible

La tercera directriz se centra en vigilar y optimizar el consumo de combustible durante la conducción. Hábitos como las aceleraciones bruscas, los excesos de velocidad y mantener el motor encendido mientras el vehículo está detenido incrementan innecesariamente el gasto operativo. Identificar y corregir estos comportamientos al volante no solo mejora la eficiencia económica, sino que también contribuye a una conducción más suave y segura, reduciendo el desgaste de los componentes del vehículo.

Prevención de la fatiga al volante

La gestión de la fatiga es un pilar fundamental para la seguridad vial. Las jornadas extensas y los largos tiempos de espera pueden afectar significativamente la concentración y los reflejos del conductor. Por esta razón, es imperativo respetar los tiempos de descanso obligatorios, realizar pausas regulares durante el recorrido y evitar conducir bajo cualquier señal de somnolencia. La atención a estas señales vitales puede ser la diferencia entre un viaje seguro y un accidente grave.

Seguridad reforzada y monitoreo en tiempo real

La quinta y última práctica consiste en reforzar los protocolos de seguridad durante todo el trayecto. Se debe respetar estrictamente los recorridos establecidos, evitar paradas no programadas y mantener la alerta ante situaciones inusuales. En el transporte de mercancías, el uso de sistemas de monitoreo y alertas tempranas permite a las empresas reaccionar con rapidez ante posibles incidentes o desvíos. Esta tecnología ofrece información actualizada sobre la ubicación exacta de los vehículos, su estado mecánico y el comportamiento de los conductores.

Visibilidad operativa y respuesta inmediata

Según Daniel Ocampo, la disponibilidad de datos en tiempo real es crucial para anticiparse a los problemas antes de que se conviertan en crisis. Cuando una empresa conoce la ubicación precisa de cada camión, el estilo de conducción empleado y el consumo real de combustible, puede priorizar recursos, corregir desviaciones a tiempo y cumplir los plazos de entrega sin poner en riesgo la integridad de sus conductores o la seguridad pública. Esta capacidad de respuesta inmediata elimina la necesidad de enterarse de los incidentes al final del día, optimizando toda la operación logística de fin de año.