Recompensa de 15 Millones de Pesos por Información sobre el Homicidio de Comerciante en Barrancabermeja

Las autoridades ofrecen una recompensa significativa para esclarecer el asesinato de Nelson Melo, comerciante de carnes, en Barrancabermeja, en un contexto de creciente preocupación por la extorsión a comerciantes en la ciudad.

Las autoridades de Barrancabermeja han tomado medidas drásticas tras el reciente y lamentable homicidio de Nelson Melo, un reconocido comerciante de carnes en el municipio.

Se ha anunciado una recompensa sustancial de hasta 15 millones de pesos colombianos para cualquier persona que pueda proporcionar información crucial que conduzca a la identificación y captura de los responsables de este crimen. Esta decisión refleja la seriedad con la que las autoridades locales están abordando el caso y su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y el tejido comercial de la ciudad.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez, enfatizó que esta recompensa es parte de una estrategia integral y urgente para resolver el asesinato, que ha sembrado la inquietud y el temor entre los comerciantes del Puerto Petrolero, un sector vital para la economía de Barrancabermeja. La rápida respuesta de las autoridades busca no solo llevar a los culpables ante la justicia, sino también enviar un mensaje contundente a aquellos que buscan perturbar la paz y la seguridad en la región.

Se espera que este incentivo económico motive a la comunidad a colaborar activamente con la investigación, proporcionando cualquier dato que pueda ser relevante para esclarecer los hechos. La colaboración ciudadana es fundamental para desmantelar las redes criminales que operan en la zona y garantizar un entorno seguro para todos. Las investigaciones preliminares apuntan a que el asesinato de Nelson Melo podría estar vinculado a un caso de extorsión.

Según las primeras versiones, individuos armados llegaron al lugar donde se encontraba la víctima a bordo de una motocicleta y le dispararon en múltiples ocasiones, privándolo de la vida de manera instantánea. Este modus operandi sugiere la posible participación de grupos delictivos que operan bajo la modalidad de extorsión, exigiendo dinero a los comerciantes a cambio de no atentar contra su integridad física o la de sus negocios.

La extorsión se ha convertido en una grave amenaza para el comercio en Barrancabermeja, afectando la rentabilidad de los negocios y generando un clima de inseguridad que desalienta la inversión y el crecimiento económico. Las autoridades han intensificado los operativos de seguridad en la zona, buscando desarticular estas bandas criminales y proteger a los comerciantes de sus amenazas.

El CTI de la Fiscalía General de la Nación ya se encuentra investigando el caso, trabajando en conjunto con las autoridades locales para recopilar pruebas, analizar testimonios y establecer la identidad de los responsables. La articulación entre las diferentes entidades investigativas es crucial para avanzar en la investigación y garantizar que los culpables sean llevados ante la justicia.

Se están revisando cámaras de seguridad, analizando registros telefónicos y entrevistando a testigos para reconstruir los hechos y obtener pistas que conduzcan a la captura de los asesinos. El contexto en el que se produce este homicidio es particularmente preocupante para el comercio en Barrancabermeja. Las cifras oficiales revelan un alarmante aumento en los casos de extorsión denunciados por los comerciantes durante el año 2025.

Se registraron 91 denuncias, lo que representa un incremento significativo de 18 casos en comparación con el año 2024. Este aumento refleja el impacto devastador de la extorsión en la economía local, afectando la capacidad de los comerciantes para mantener sus negocios y generar empleo. La Alcaldía de Barrancabermeja ha reiterado su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de extorsión, asegurando la confidencialidad de la información proporcionada y garantizando la protección de los denunciantes.

La colaboración ciudadana es esencial para combatir este delito y crear un entorno seguro para el comercio y la inversión. Se han implementado líneas de atención directa y canales de comunicación seguros para facilitar la denuncia de casos de extorsión.

Además, se están llevando a cabo campañas de sensibilización para informar a los comerciantes sobre las medidas de seguridad que pueden adoptar para proteger sus negocios y evitar ser víctimas de la extorsión. La seguridad de los comerciantes es una prioridad para la Alcaldía, y se están destinando recursos adicionales para fortalecer los operativos de seguridad y mejorar la infraestructura de vigilancia en la ciudad.

Se espera que estas medidas contribuyan a reducir los índices de extorsión y a restaurar la confianza de los comerciantes en la seguridad de Barrancabermeja





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