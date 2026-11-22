Gobernación del Cesar y Alcaldía ofrecen 50 millones de pesos por información sobre el ataque con explosivos del 22 de noviembre que dejó un soldado muerto y 23 heridos en La Jagua de Ibirico.

La Gobernación del Cesar y la Alcaldía de La Jagua de Ibirico han anunciado conjuntamente una recompensa económica de 50 millones de pesos. Este incentivo financiero está destinado a cualquier persona que pueda proporcionar información clave que permita esclarecer la autoría y el paradero de los responsables del grave ataque con explosivos. Este incidente violento ocurrió durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, marcando un evento de alta tensión en la región.

Detalles del ataque y estado de los heridos

El ataque contra el Batallón Especial Energético y Vial N.º 2 resultó en un saldo trágico que incluye la muerte de un soldado. Además, la explosión dejó heridas a 23 efectivos militares que se encontraban en sus instalaciones. Leonardo Hernández Cataño, alcalde de La Jagua de Ibirico, fue quien dio a conocer oficialmente esta cifra de víctimas. El mandatario municipal rechazó firmemente estos hechos violentos que han afectado a las fuerzas de seguridad.

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La situación médica de los lesionados ha sido detallada por las autoridades sanitarias locales. De los 23 soldados heridos, ya se ha confirmado que 11 han sido dados de alta y han sido liberados de los centros asistenciales. Esto indica una estabilización parcial, pero la preocupación persiste por los casos más graves que requieren seguimiento continuo.

Requerimientos críticos y ubicación de pacientes

Una docena de los soldados sigue recibiendo atención médica en centros asistenciales del departamento del Cesar. La gravedad de sus heridas exige cuidados especializados que no están disponibles en todos los hospitales de la zona. Cinco de estos pacientes se encuentran en cuidados intensivos en la ciudad de Valledupar.

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Otros siete heridos están siendo atendidos en Codazzi, una localidad cercana. Estas siete personas tienen una necesidad inmediata y crítica que afecta directamente su recuperación. Las autoridades han hecho un llamado urgente a la ciudadanía para que se sumen a las donaciones de sangre.

Medidas de seguridad y vigilancia del hospital

Como medida de control ante la inestabilidad, el alcalde informó que se ha impuesto un estricto toque de queda en La Jagua de Ibirico. Esta medida busca limitar los movimientos nocturnos y prevenir nuevos incidentes armados en las calles. La seguridad de la población civil es una prioridad durante este período de tensión.

La gerente del Hospital Jorge Isaac Rincón Torres, Yesenia Hernández, reveló detalles alarmantes sobre la vigilancia durante la emergencia. Denunció que mientras se realizaban las primeras atenciones a los heridos, el centro asistencial fue rodeado por drones. Estas aeronaves no tripuladas sobrevolaban la instalación, lo que sugiere una vigilancia hostil desde el aire por parte de los perpetradores.

Consecuencias permanentes para los militares

El impacto físico y psicológico del ataque se extenderá más allá de la fase aguda de la emergencia. Yesenia Hernández anticipó que muchos de los soldados afectados quedarán con secuelas permanentes. Estas discapacidades o lesiones duraderas afectarán la calidad de vida de los militares que sobrevivieron al ataque con explosivos.

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La Defensoría del Pueblo ya se ha pronunciado sobre la gravedad de los eventos sucedidos en La Jagua de Ibirico. La activación de la red hospitalaria del Cesar fue inmediata tras el ataque contra el Batallón del Ejército. La coordinación entre las instituciones públicas es esencial para gestionar la crisis y apoyar a las víctimas.