Reconfiguración estratégica y tensión judicial en la segunda vuelta presidencial colombiana

Faltando pocas semanas para la segunda vuelta electoral en Colombia, las campañas de Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella han modificado sus aproximaciones tácticas. La campaña de Cepeda ha pivotado hacia un formato digital más orgánico, abandonando su retórica constituyente y mostrando una cara más accesible. En contraste, De La Espriella se aferra a un libreto confrontacional y acusa a la oposición de compra de votos, mientras su vicepresidencial, José Manuel Restrepo, se erige como el elemento técnico que busca moderar la imagen de la candidatura. Una orden judicial para retirar publicidad con símbolos patrios y la solicitud de investigación internacional añaden capas de complejidad a un escenario electoral altamente volátil.

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, las campañas de Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella han experimentado cambios significativos en sus estrategias de comunicación.

Mientras el candidato del Pacto Histórico ha reconfigurado su imagen y mensaje para adaptarse al entorno digital y desmarcarse de propuestas radicales como la Asamblea Nacional Constituyente, De La Espriella mantiene un discurso confrontacional, de línea dura y alineado con figuras de la derecha internacional como Donald Trump y Marco Rubio. Una decisión judicial ha ordenado a De La Espriella retirar publicidad que utiliza símbolos patrios, lo que ha generado un nuevo enfrentamiento en el escenario electoral.

La campaña de Cepeda comprendió tardíamente que la contienda ya no se libra en las plazas públicas, sino en las redes sociales, lo que ha motivado un giro hacia formatos más orgánicos como los TikToks y entrevistas con creadores de contenido. Por otro lado, la fórmula vicepresidencial de De La Espriella, José Manuel Restrepo, un economista y exministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, se ha posicionado como la figura técnica y moderada de esa campaña, encargada de suavizar el tono ultra y presentar una imagen más racional a los sectores empresariales y de centro.

Restrepo ha tenido que defender posturas polémicas como el fracking, lo que ha generado un contrapunteo con el petrismo en torno al medio ambiente. Por último, De La Espriella ha intensificado sus acusaciones al presentar una lista de más de una decena de políticos, en su mayoría del Pacto Histórico y la izquierda, a quienes señala de estar involucrados en una supuesta compra de votos, solicitando su investigación por parte del gobierno de Estados Unidos





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