Reconocen a 21 uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena como Baluartes y Bastiones de la Integridad

En una ceremonia en el Subcomando de la Policía Metropolitana de Cartagena, 21 integrantes de la institución recibieron la distinción Baluartes y Bastiones de la Integridad, que destaca su conducta ética, transparencia y vocación de servicio. El reconocimiento, impulsado por la Policía Nacional, premió a uniformados con más y menos de 15 años de servicio que mantienen una hoja de vida intachable y un compromiso con los valores institucionales.

En una ceremonia solemne realizada en el auditorio del Subcomando de la Policía Metropolitana de Cartagena, veintiún integrantes de la institución fueron reconocidos con la distinción "Baluartes y Bastiones de la Integridad".

Este galardón, impulsado por la Dirección General de la Policía Nacional, tiene como propósito destacar a los uniformados que contribuyen a consolidar una institución más íntegra, cercana y humana, reconociendo su conducta ejemplar, transparencia y vocación de servicio. La ceremonia estuvo encabezada por el coronel Carlos Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena; el comisario Walter Antonio Ramírez González, mando ejecutivo de comando; y el capitán Alberto Valero Bejarano, jefe de Asuntos Jurídicos y Familiares de los Uniformados.

Los homenajeados se dividieron en dos categorías principales: la primera, conformada por nueve policías con más de quince años de servicio, quienes gracias a su hoja de vida intachable, experiencia y permanente apego a los valores institucionales, se han convertido en referentes para las nuevas generaciones. La segunda categoría, integrada por doce funcionarios con menos de quince años en la institución, se distingue por no registrar investigaciones ni sanciones disciplinarias y por mantener una conducta basada en la honestidad, la responsabilidad y el respeto por la ley.

El evento contó con la presencia de familiares de los homenajeados, quienes compartieron una jornada marcada por la emoción y el orgullo al ver exaltado el compromiso de sus seres queridos con el servicio a la comunidad. Durante su intervención, las autoridades policiales destacaron que este reconocimiento no solo celebra trayectorias individuales, sino que también fortalece la confianza ciudadana en la labor policial.

"Reconocemos a hombres y mujeres que representan los más altos valores de nuestra Institución. Su comportamiento es ejemplo de transparencia, responsabilidad y ética, cualidades que dignifican la labor policial y refuerzan el vínculo con la sociedad", afirmaron. La iniciativa forma parte de un esfuerzo integral de la Policía Nacional por fomentar una cultura de integridad en todos los niveles, incentivando a los uniformados a actuar con apego a los principios éticos y morales en el desempeño de sus funciones.

Este tipo de actos busca no only honrar a quienes ya son modelo a seguir, sino también inspirar a los nuevos integrantes de la fuerza a seguir esos estándares de conducta, consolidando así una institución más transparente y confiable para la comunidad cartagenera y el país en general





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Policía Metropolitana De Cartagena Baluartes Y Bastiones De La Integridad Reconocimiento Ética Valores Institucionales Ceremonia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Así va la construcción de los 5 nuevos megacolegios de CartagenaLas obras para la construcción de los nuevos megacolegios de Cartagena siguen avanzando. Así va cada frente de trabajo.

Read more »

Alcaldía de Cartagena entrega módulos a vendedores informales en el renovado Templo del Fútbol MenorTras la reapertura del Complejo Deportivo Alameda La Victoria, tres vendedores ambulantes recibieron espacios comerciales dignos. La iniciativa se enmarca en el Plan de Emergencia Social Pedro Romero y busca integrar a los comerciantes tradicionales en la renovada infraestructura deportiva, con acompañamiento y capital semilla.

Read more »

Sector turismo en cifras: ingresos hoteleros caen 5,7% en abril mientras los salarios suben 10,9% según el DaneCartagena, Antioquia y Bogotá concentran las mayores caídas de personal ocupado en el sector.

Read more »

Fuertes lluvias causan emergencias en Bucaramanga y area metropolitanaAutoridades realizan censo de familias afectadas tras inundaciones, caida de arboles, cortes de energia y danos en viviendas. Sectores como Cañaveral, Zapamanga y Giron reportan afectaciones. Comerciantes sufren cortes durante partido de Colombia.

Read more »