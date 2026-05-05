Reconocimiento del Campesinado Colombiano: Un Hito Histórico y un Desafío Pendiente

Un informe revela la necesidad de garantizar los derechos del campesinado colombiano tras el Acto Legislativo 01 de 2023, destacando la persistencia de desigualdades y la importancia de un enfoque interseccional.

El reciente reconocimiento del campesinado colombiano como un sujeto de especial protección constitucional, formalizado a través del Acto Legislativo 01 de 2023, representa un hito trascendental en la historia del país.

Este avance no se limita a una mera modificación en la terminología legal, sino que propone una reestructuración fundamental de los derechos y garantías para esta población históricamente marginada. El informe exhaustivo titulado “Campesinado y derechos: Del reconocimiento a su garantía efectiva”, elaborado por la Corporación Viva la Ciudadanía con el valioso apoyo del Ministerio de la Igualdad, se presenta como un documento crucial para comprender que este logro legislativo es solo el punto de partida para saldar una profunda deuda social acumulada a lo largo de generaciones.

A través de un análisis detallado en sus diez capítulos, el informe expone la persistencia de desigualdades estructurales que afectan al campesinado colombiano. A pesar de que el sector rural es el principal proveedor de alimentos para la nación, sus habitantes continúan enfrentando niveles de inseguridad alimentaria y pobreza significativamente más altos que los observados en las áreas urbanas.

Esta alarmante paradoja pone de manifiesto la urgente necesidad de adoptar modelos de ordenamiento territorial que reconozcan y fortalezcan las figuras de los Territorios Campesinos Agroalimentarios y las Zonas de Reserva Campesina como pilares fundamentales para la vida digna y la soberanía alimentaria. La verdadera garantía de estos derechos exige una perspectiva interseccional que considere las vulnerabilidades específicas que enfrentan las mujeres rurales y la juventud campesina, quienes a menudo se ven obligados a abandonar sus tierras y comunidades debido a la falta de oportunidades y perspectivas de futuro.

El informe enfatiza que el reconocimiento legal por sí solo no es suficiente; es imperativo evitar que este avance se diluya en la burocracia y la inacción administrativa. Se requiere un compromiso firme para abordar de manera frontal la extrema concentración de la propiedad de la tierra, donde un escaso uno por ciento de los propietarios controla la mitad del suelo productivo del país, y para asegurar el acceso efectivo a derechos sociales, económicos y ambientales para todos los campesinos.

En definitiva, la dignificación del campesinado no es simplemente un acto de justicia para aquellos que trabajan la tierra, sino una condición indispensable para alcanzar una paz duradera y una seguridad alimentaria genuina en Colombia. La tarea pendiente es transformar este reconocimiento constitucional en una realidad tangible que restaure el papel del campo como el corazón vibrante y respetado de la identidad nacional.

El informe destaca la dedicación y el compromiso social del equipo de investigación liderado por Javier Lautaro Medina y Adriana Fuentes, junto a un equipo de doce investigadores que, con su riguroso trabajo académico, han logrado crear un mapa detallado de la dignidad rural en Colombia. La Corporación Viva la Ciudadanía, con el respaldo del Ministerio de la Igualdad, ha logrado traducir las experiencias y vivencias del campesinado en un documento técnico que trasciende los límites de la academia y se convierte en una herramienta poderosa para la lucha popular.

Si bien un informe no puede resolver directamente los problemas de hambre y pobreza que afectan a los campesinos, como el caso de Feliciano, sí traza un camino posible hacia un futuro más justo y equitativo para el sector rural. Este informe representa la semilla de una dignidad que ha sido largamente postergada y que ya no puede esperar más.

La situación actual exige una acción inmediata y coordinada para garantizar que los derechos del campesinado sean respetados y protegidos en todos los ámbitos. Es fundamental que el gobierno colombiano, en colaboración con la sociedad civil y el sector privado, implemente políticas públicas efectivas que promuevan el desarrollo rural sostenible, la diversificación de la producción agrícola, el acceso a la tierra y al crédito, y la mejora de las condiciones de vida de los campesinos.

Además, es necesario fortalecer la participación del campesinado en la toma de decisiones que afectan sus vidas y sus comunidades, y garantizar su acceso a la justicia y a la reparación integral en caso de violaciones a sus derechos. La implementación efectiva del Acto Legislativo 01 de 2023 y las recomendaciones contenidas en el informe “Campesinado y derechos: Del reconocimiento a su garantía efectiva” requieren un cambio de paradigma en la forma en que se concibe y se aborda la problemática rural en Colombia.

Es necesario superar la visión tradicional que ha relegado al campesinado a un segundo plano y reconocer su papel fundamental como garante de la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente y la preservación de la cultura y la identidad nacional. El informe subraya la importancia de promover un modelo de desarrollo rural inclusivo y sostenible que tenga en cuenta las necesidades y aspiraciones de los campesinos, y que les permita acceder a oportunidades económicas y sociales dignas.

Esto implica invertir en infraestructura rural, educación, salud, saneamiento básico y acceso a tecnologías de la información y la comunicación. También es fundamental fortalecer las organizaciones campesinas y promover su participación activa en la formulación y ejecución de políticas públicas. La dignificación del campesinado no es solo una cuestión de justicia social, sino también una inversión estratégica en el futuro de Colombia.

Un sector rural próspero y equitativo es esencial para garantizar la estabilidad política, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental del país. El informe de la Corporación Viva la Ciudadanía es un llamado a la acción para todos los actores sociales y políticos que comparten la visión de una Colombia más justa, equitativa y sostenible.

Es hora de transformar el canto constitucional en un hecho cotidiano que devuelva al campo su papel como el corazón vibrante y respetado de nuestra identidad nacional, asegurando así un futuro digno para todos los colombianos





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