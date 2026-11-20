Ana Lucía Pineda y Nubia Córdoba detallan obras en Chocó. Fundación recibe 54.589 millones de pesos para reconstrucción. Auditoría judicial exige transparencia.

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, mantuvo una reunión estratégica con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, para evaluar el progreso de la reconstrucción del departamento tras el sismo ocurrido el 10 de agosto. En esta jornada de trabajo conjunto, ambas autoridades enfocaron sus discusiones en la implementación de obras estructurales y la distribución de soluciones habitacionales para las comunidades impactadas en Quibdó y en las regiones del medio, bajo y alto Baudó.

Ejecución de obras habitacionales en el Chocó

Ana Lucía Pineda afirmó que la iniciativa de reconstrucción inició desde el primer día posterior al terremoto, cuyo epicentro se registró en San José del Palmar. La primera dama destacó que las obras ya se encuentran en ejecución y que se realizarán inauguraciones próximamente, aunque no precisó una fecha exacta para estos eventos públicos. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba confirmó que mantiene una gestión activa para materializar los proyectos, asegurando que se trabaja mancomunadamente para atender a las familias damnificadas con viviendas y un plan de trabajo adicional que amplíe el alcance de la ayuda humanitaria.

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Coordinación logística y redes de apoyo privado

El papel de la primera dama ha trascendido su cargo protocolario para asumir funciones de coordinación estatal y logística durante la emergencia. Junto a Tatiana Céspedes, esposa del vicepresidente, Pineda ha articulado ayudas del sector privado a través de la iniciativa llamada Colombia: un solo corazón. Esta red de solidaridad involucra a las llamadas Tigresas de la patria, agrupación de mujeres que respaldaron la campaña de Sergio Fajardo, así como a otras autoridades regionales como Taliana Vargas, esposa del alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Entre los proyectos visibles en la región, se encuentra la donación de 1.000 casas por parte de la Fundación Grupo Argos, cuya primera unidad fue entregada a mediados de septiembre. Esta colaboración privada se suma a los esfuerzos estatales, aunque la naturaleza exacta del rol de la primera dama sigue siendo objeto de debate sobre si se limita a la coordinación con empresarios o si implica una interlocución política directa con gobernadoras como Nubia Carolina Córdoba.

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Transparencia financiera y control judicial

A pesar de los avances en terreno, la gestión de recursos ha enfrentado escrutinio legal. A principios de noviembre, un juez amparó un derecho de petición presentado por el senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, exigiendo transparencia sobre la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. El magistrado determinó que la condición privada de la entidad no la exime de la supervisión de su gestión en la respuesta al desastre del 10 de agosto, tras recibir un cuestionario con veinte interrogantes sobre donantes, montos y destinos específicos.

Ante la falta de respuesta inicial, el senador interpuso una tutela el 16 de octubre. La fundación contestó el 20 de octubre, calificando las preguntas como improcedentes pero respondiendo de buena fe. Según el Informe de Gestión 2026 presentado ante el juzgado, la entidad recibió y canalizó $54.589 millones de pesos, de los cuales destinó cerca de $12 millones a gastos administrativos.

Asignación estratégica de fondos para reconstrucción

El balance financiero revela que la fundación movilizó 5.652,2 toneladas de ayuda y brindó atención a más de 48.000 personas en 80 municipios. Un dato crítico es que aproximadamente el 81 % de los recursos provino de un aporte exclusivo del Grupo Gilinski. La primera dama Ana Lucía Pineda explicó que esta suma fue reservada deliberadamente por la junta directiva para la fase de reconstrucción de viviendas, excluyéndola de la ayuda humanitaria inmediata. Actualmente, la entidad cuenta con alianzas inciales con tres constructoras que ya han operado en las zonas afectadas para ejecutar estas obras.