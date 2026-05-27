Reconstruyen últimos momentos del profesor Kevin Santiago Ángel antes de ser asesinado en Bogotá

El docente de 31 años desapareció tras salir de un gimnasio en Kennedy; su cuerpo fue hallado dentro de una maleta en El Tintal. Videos y testimonios clave en la investigación.

El caso del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón, de 31 años, ha conmocionado a Bogotá y dejado al descubierto una red de violencia que terminó con su vida de manera atroz.

El docente fue visto por última vez el miércoles 20 de mayo de 2026, cuando salió de su casa en Bosa para dirigirse a un gimnasio en el barrio Gran Colombiano, en la localidad de Kennedy. Desde entonces, su familia perdió todo contacto, sumergiéndose en una angustiosa espera que culminó cinco días después con la confirmación de su muerte.

Las autoridades, apoyadas en registros de cámaras de seguridad, han logrado reconstruir parte de los últimos momentos de Kevin, aunque aún quedan interrogantes sobre los móviles y los responsables de este crimen que ha estremecido a la comunidad educativa. Los videos de vigilancia revelan movimientos clave en una vivienda de tres pisos ubicada en el barrio La Rivera, también en Kennedy.

A las 12:50 de la madrugada del jueves 21 de mayo, una figura masculina vestida con saco negro y pantaloneta ingresa al inmueble tras inspeccionar los alrededores. Posteriormente, a la 1:45 a.m., las cámaras captan a tres individuos que salen de la casa cargando una maleta de viaje de color café, sobre la cual reposa una toalla naranja.

Los investigadores del CTI de la Fiscalía creen que esa maleta fue transportada en un taxi hasta un potrero en el sector de El Tintal, donde finalmente fue hallado el cuerpo sin vida del profesor. Las indagaciones también apuntan a que Kevin habría llegado a esa vivienda horas antes, posiblemente acompañado de una mujer que conocía, lo que abre la hipótesis de una cita o encuentro planeado que derivó en tragedia.

Otros hombres identificados en las grabaciones, uno con gorra, saco azul y pantalón beige, y otro con camiseta naranja y pantalón negro, son buscados por las autoridades. El hallazgo del cuerpo se produjo el viernes 22 de mayo en una zona boscosa de difícil acceso en la carrera 92 con calle 11, un sitio utilizado para arrojar escombros y basura. El cadáver presentaba signos de tortura e incineración, y estaba dentro de la maleta que aparecía en los videos.

Fue un ciudadano que arrojaba desechos quien dio la alerta a la Policía, luego de que un amigo suyo, al ver la maleta, notara un olor putrefacto y al abrirla descubriera los restos. La madre del profesor, Marta Garzón, relató que su hijo solía mantener comunicación constante con ella. Ese miércoles, Kevin le respondió un mensaje a las 6:20 p.m. diciendo que estaba en el gimnasio, pero luego dejó de contestar.

A las 11:30 p.m., al ver que no llegaba, Marta intentó contactarlo sin éxito. Los mensajes aparecían como leídos, pero sin respuesta. La familia ahora clama justicia mientras la Fiscalía continúa las investigaciones para dar con los responsables de este brutal asesinato que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos en ciertas zonas de la capital





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