Récord histórico en la Copa del Mundo 2026 y la Selección Colombia femenina clasifica; Millonarios celebra 80 años con partido internacional

Un total de 32 selecciones avanzaron a la próxima fase del Mundial 2026, la con más participantes en la historia. La Selección Colombia femenina aseguró su clasificación y ahora apunta al título de la Conmebol Liga de Naciones. Millonarios anunció un amistoso internacional por sus 80 años y se prepara para un cambio de imagen. Brasil, sin Neymar, busca su primer triunfo en el Mundial 2026 contra Haití. Nairo Quintana compite en el Tour de Suiza, y el fútbol colombiano sigue en conversación con análisis destacados.

La Copa del Mundo 2026 ha alcanzado una cifra récord de participantes en su fase de grupos, con 32 combinados nacionales que lograron su clasificación a la siguiente ronda, marcando un hito histórico en el torneo.

Entre los equipos destacados, la Selección Colombia femenina aseguró su pase al Mundial en una jornada donde Conmebol, a pesar de su participación, dejó una deuda pendiente tras la primera fecha de la Conmebol Liga de Naciones. El equipo colombiano, ahora enfocado en conquistar el título continental, muestra un alto nivel de competitividad.

Además, el club Millonarios, en celebración de sus 80 años, anunció un segundo partido amistoso que se disputará fuera de Colombia, una decisión que refleja su apuesta por una identidad renovada y una nueva imagen a partir del segundo semestre de 2026. En el ámbito individual, Nairo Quintana y otros ciclistas colombianos compitieron en la segunda jornada del Tour de Suiza, una etapa de 157.9 kilómetros entre Bad Ragaz y Bad Ragaz que promete ser exigente.

Por otro lado, la selección brasileña, sin Neymar, buscará su primera victoria en el Mundial 2026 en Filadelfia contra Haití. En un espacio de conversación futbolera, Hernán Peláez y Martín De Francisco analizan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, anécdotas y buen humor, mientras el golf colombiano también suma atención en la escena deportiva





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