Récord mundial: 51 tarjetas rojas en partido de fútbol de Brasil

El club Uberlandia y el Mamoré protagonizaron una batalla campal en Minas Gerais, resultando en 51 expulsiones y un nuevo récord Guinness de violencia en el fútbol.

Brasil ha establecido un nuevo y lamentable récord en la historia del deporte internacional, superando la marca anterior de violencia en un solo encuentro. El club Uberlandia y el equipo visitante Mamoré protagonizaron un caos sin precedentes durante el partido de ida de las semifinales del campeonato regional Sub-20 de segunda división. Este duelo, disputado en el estado de Minas Gerais en el sureste del país, culminó con un total de 51 tarjetas rojas emitidas por el árbitro Fernando Patrick. La cifra convierte a este evento en el caso de expulsiones masivas más extenso registrado oficialmente, superando ampliamente el registro histórico anterior.

Ruptura del récord Guinness anterior

El récord mundial que ostentaba Brasil desde este encuentro deportivo se había establecido previamente en 2011, según confirma el Libro Guinness de los Récords. En aquel entonces, un partido de quinta división argentina entre Claypole y Victoriano Arenas registró 36 expulsiones. La situación vivida en Minas Gerais duplica esa cifra de manera drástica, elevando el número de expulsiones oficiales a 51. Esta nueva cifra no solo refleja una pérdida de control total en el terreno de juego, sino que también marca un punto de inflexión en la regulación disciplinaria del fútbol profesional y amateur a nivel global. Los expertos en seguridad deportiva ahora analizan cómo un solo partido puede generar tal cantidad de sanciones inmediatas.

Also read ¡Escándalo mundial! Un partido terminó con 51 expulsados y rompió un récord

Detalles del incidente y roles de los equipos

El encuentro entre Uberlandia y Mamoré comenzó con tensión, pero la situación se descontroló progresivamente a lo largo de los 90 minutos. El árbitro Fernando Patrick informó que los primeros incidentes graves ocurrieron al inicio del segundo tiempo. Esto sucedió inmediatamente después de que un jugador de Uberlandia recibiera su segunda tarjeta amarilla, lo que derivó en una expulsión inicial. Según el informe oficial al que tuvo acceso la agencia de noticias AFP, esta primera sanción actuó como detonante para una escalada de violencia. Varios miembros del cuerpo técnico y directivos de Uberlandia invadieron el campo, interrumpiendo el juego de manera violenta e hostil hacia el cuerpo arbitral. El árbitro tuvo que actuar con firmeza para restaurar el orden, pero la agresividad del entorno superó cualquier intento de contención inmediata.

Violencia física y amenazas al árbitro

Las imágenes del partido del domingo muestran escenas de una batalla campal sin precedentes en el fútbol moderno. Miembros de ambos equipos intercambiaron puñetazos, patadas y lanzamientos de objetos contra rivales y autoridad. El árbitro Patrick detalló en su informe que sufrió amenazas directas por parte de los directivos de Uberlandia. Uno de ellos declaró verbalmente: "Te voy a dar unos puñetazos, vas a tener que salir escoltado". Estas amenazas fueron registradas oficialmente y contribuyeron a la decisión de sacar tarjetas rojas adicionales. Se mostró tarjeta roja a dos directivos de Uberlandia que vestían los colores del club. Sin embargo, el árbitro confirmó que estos dos individuos no figuraban en el acta del partido oficial. Por esta razón técnica, no se cuentan dentro del total de 51 tarjetas rojas emitidas a jugadores y personal inscrito.

Advertisement

Interrupción prolongada y pelea general

La violencia física provocó que el encuentro fuera interrumpido durante 40 minutos completos. El partido se reanudó, pero la tensión permaneció extrema hasta el final. La "pelea general" estalló definitivamente al final del encuentro, tras la expulsión de un jugador de Mamoré. Esta sanción se produjo debido a "gestos provocadores" e insultos dirigidos al banco de suplentes rival. Esto ocurrió durante la celebración del tercer gol de su equipo, un resultado que finalmente favoreció a los visitantes con una victoria 3-1. Esta victoria, sin embargo, resultó anecótica ante la magnitud de la violencia desplegada. El caos generalizado obligó al árbitro a notificar 48 de las 51 tarjetas rojas de manera posterior al partido, debido a la imposibilidad de registrar cada expulsión en tiempo real durante el altercado masivo.

Consecuencias deportivas y retirada de Uberlandia

Las consecuencias inmediatas de esta violencia desmedida afectaron directamente la continuidad de la competencia deportiva. El miércoles, el club Uberlandia emitió un comunicado oficial donde confirmó su retirada del partido de vuelta de las semifinales. Esta decisión se tomó en un gesto de fair play, reconociendo la gravedad de la situación. La directiva argumentó que el equipo visitante, Mamoré, no habría podido alinear el número suficiente de jugadores para la segunda etapa. Esto se debió a las numerosas suspensiones impuestas por las 51 tarjetas rojas acumuladas en el primer duelo. Esta retirada anticipada otorga el paso a la final a Mamoré, pero a costa de una imagen manchada por la violencia institucionalizada. Este caso servirá como precedente importante para las futuras regulaciones de seguridad en los estadios de la región de Minas Gerais.