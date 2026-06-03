Récords históricos de la Copa del Mundo a la espera del Mundial 2026

Un repaso por las marcas más impresionantes de la historia de los Mundiales, desde los campeones más exitosos hasta los máximos goleadores, en la antesala de la Copa del Mundo de 2026.

A medida que nos acercamos al Mundial 2026 , es un momento ideal para revisitar los récords más impresionantes en la historia de la Copa del Mundo.

Desde los campeones más dominantes hasta los máximos artilleros, las victorias abrumadoras y las marcas que han perdurado a lo largo de 22 ediciones, el legado del torneo más importante del fútbol es vasto y lleno de hazañas. Con la cuenta regresiva finalizada, las selecciones se preparan para tomar el escenario en los estadios de Canadá, Estados Unidos y México, devolviendo a estos registros históricos al centro de atención.

En total, 80 selecciones han participado en las 22 Copas del Mundo disputadas, acumulando 964 partidos, 2.710 goles y 157 tarjetas rojas. Brasil se erige como la nación más exitosa, con cinco títulos obtenidos en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Le siguen Alemania e Italia, ambas con cuatro coronas. Brasil e Italia comparten la distinción única de haber conseguido bicampeonatos consecutivos: Brasil en 1958-1962 e Italia en 1934-1938.

Más allá de los títulos, Brasil también lidera en participación (22), partidos jugados (114), victorias (76) y goles anotados (237). Además, el equipo campeón de 2002 mantiene el récord de más victorias en una sola edición, con siete. Alemania destaca por su consistencia, siendo la selección que más finales ha disputado, con ocho apariciones.

Por su parte, Hungría dejó una huella imborrable en el apartado ofensivo: sus 27 goles en el Mundial de 1954 siguen siendo la cifra más alta para un equipo en una sola edición. Ese mismo equipo protagonizó la mayor goleada mundialista, un 10-1 contra El Salvador en 1982. Otros resultados abultados incluyen el 9-0 de Hungría sobre Corea del Sur (1954) y el 9-0 de Yugoslavia frente a Zaire (1974).

El partido con más goles en la historia de los Mundiales fue el Austria 7-5 Suiza en 1954. En el extremo opuesto, España se convirtió en el campeón con menos goles anotados, apenas ocho en Sudáfrica 2010, y comparte con Francia (1998) e Italia (2006) el registro de menos goles recibidos por un campeón, con solo dos.

En el plano individual, Miroslav Klose es el máximo goleador histórico con 16 tantos en 24 partidos, y también posee el récord de más victorias, con 17. Le siguen Ronaldo Nazario (15 goles) y Gerd Müller (14 goles en solo 13 partidos). Pelé, único con tres títulos mundiales (1958, 1962, 1970), es también el jugador más joven en disputar una final (17 años y 249 días en 1958) y en marcar un gol (17 años y 239 días ante Gales).

Lionel Messi ostenta el récord de más partidos jugados, con 26. Varios futbolistas han alcanzado cinco participaciones mundialistas, como Antonio Carbajal, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Rafa Márquez, Lothar Matthäus, Messi, Cristiano Ronaldo y Gianluigi Buffon. Ochoa, Messi y Ronaldo llegarán a su sexta Copa en 2026. Entre las marcas más curiosas destaca el gol más rápido, obra de Hakan Sükür para Turquía a los 11 segundos ante Corea del Sur en 2002.

El mayor registro goleador en una edición es de Just Fontaine, con 13 tantos en Suecia 1958. Oleg Salenko anotó cinco goles en un solo partido, frente a Camerún en 1994





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