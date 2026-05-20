Recorrido siniestro del vehículo que transportó el cuerpo de Yulixa Toloza

Este artículo describe el recorrido que presuntamente siguió un vehículo que transportó el cuerpo de Yulixa Toloza, estilista de Bosa, desaparecida tras un procedimiento estético en un centro estético en Bogotá.

Este fue el recorrido siniestro del vehículo que presuntamente habría trasladado el cuerpo de Yulixa Toloza hasta Apulo EL TIEMPO conoció los registros de cámara s y peajes que permitieron reconstruir el recorrido del vehículo señalado en el caso Yulixa Toloza.

La noche del 13 de mayo quedó marcada por un recorrido silencioso sobre las carreteras que conectan a Bogotá con Cundinamarca y Boyacá. Mientras familiares y allegados comenzaban a preguntarse dónde estaba Yulixa Toloza,avanzaba por distintos corredores viales dejando un rastro en cámaras y peajes.

La sección Bogoá de EL TIEMPO conoció en exclusiva imágenes y registros de tránsito que permitieron reconstruir, minuto a minuto, el trayecto que presuntamente habría seguido el automóvil relacionado con el caso que hoy conmociona a la capital. A esa hora, el carro fue captado en el corredor de salida hacia Soacha, en el Ramal La Mesa.

En las imágenes conocidas por este diario se observa el vehículo atravesando el peaje bajo la iluminación artificial de la vía,Ese fue el primer registro fuera de Bogotá. Poco más de una hora después, a las 9:56 p.m., el automóvil volvió a aparecer en el peaje San Pedro, en sentido La Mesa-Anapoima. El sistema de control registró nuevamente las placas y el paso del vehículo por el corredor vial que conduce hacia el occidente de Cundinamarca.

, pero en dirección contraria: Anapoima-La Mesa. La diferencia entre ambos registros indica que el recorrido de ida y vuelta habría tomado apenas una hora y once minutos. Las imágenes muestran el mismo automóvil gris atravesando el peaje durante la noche. Las cámaras de control dejaron registrado el paso del vehículo en ambos sentidos, en una franja horaria que hoy es considerada clave dentro de la reconstrucción cronológica del caso.

Pero el recorrido no terminó allí. Horas después, ya entrada la madrugada del jueves 14 de mayo, el vehículo reapareció en el norte de Bogotá. Treinta y cuatro minutos más tarde, a las 2:14 a.m., volvió a quedar registrado en el peaje El Roble, en Sesquilé. Luego, a las 2:54 a.m., las cámaras lo identificaron atravesando el peaje Albarracín, en Villapinzón.

La última trazabilidad conocida por EL TIEMPO ocurrió a las 7:21 de la mañana en el peaje Tuta, ubicado en Cómbita, Boyacá. Para entonces, el automóvil ya avanzaba por la vía nacional en dirección hacia Boyacá y Santander. La secuencia completa permitió reconstruir un trayecto de varias horas que comenzó en el sur de Bogotá, pasó por el corredor de La Mesa y posteriormente tomó rumbo hacia el norte del país.

Las imágenes y registros obtenidos exclusivamente por este diario se convierten ahora en una pieza determinante para entender los movimientos realizados durante las horas posteriores a la desaparición de Yulixa Toloza





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