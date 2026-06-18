Recrudecimiento de la violencia en la vía Panamericana genera nueva petición de militarización en el suroccidente colombiano

Una serie de ataques contra líderes políticos yfuncionarios en la carretera Panamericana ha reavivado el debate sobre la necesidad de militarizar esta importante vía que conecta los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. Entre los hechos recientes se incluyen intentos de secuestro, asesinatos y robos de vehículos blindados, lo que ha generado alarma en gremios y autoridades locales.

La carretera Panamericana, que atraviesa el suroccidente colombiano, se ha convertido en un escenario de creciente violencia y criminalidad, generando alarma entre las autoridades locales y los gremios económicos.

En el último mes, se han registrado múltiples ataques contra figuras políticas, incluyendo un intento de secuestro y disparos contra dos senadores, así como contra el alcalde del municipio de Buenos Aires, Pablo César Peña. Este último incidente ocurrió cuando el mandatario se desplazaba por la vía, entre los corregimientos de La Balsa y Timba en Jamundí, siendo interceptado por hombres armados.

Aunque salió ileso junto a su esquema de seguridad, el hecho reafirma la sensación de inseguridad en la región. La zona ya había sido escenario de la mayor masacre registrada en el país en los últimos tiempos, ocurrida en abril pasado en Cajibío, donde 21 personas fueron asesinadas en la carretera.

Esto ha llevado a que gremios y autoridades renueven la petición al Gobierno nacional para que se militarice la vía Panamericana, considerada un corredor crítico que conecta departamentos como Valle del Cauca y Cauca. Los vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que transportan a funcionarios públicos son objetivo frecuente de robos y ataques.

Solo en la zona de Cajibío, se reporta que cada semana son robados entre dos y tres camionetas y un camión, muchos de los cuales no logran ser recuperados. Un caso emblemático fue el del exsenador y líder indígena nasa, quien en la vía Panamericana, a la altura de Villa Rica, fue interceptado por pistoleros que lograron escapar tras el atentado.

Similar situación vivió el alcalde de Santander de Quilichao, cuyo vehículo fue robado en Rosas, en el flanco occidental de la cordillera Central. Además, se conoció el asesinato de un contratista de la Gobernación del Valle, quien previamente había denunciado en un video diferencias con un político local. Estos hechos han generado un clima de temor tanto para los transportadores como para la ciudadanía en general. La inseguridad en la Panamericana también ha impactado el transporte de mercancías.

Los conductores de vehículos de carga evitan ahora circular de noche o en la madrugada por esta ruta, lo que ha incrementado los costos logísticos y demoras en el traslado de productos desde el interior del país hacia el suroccidente. La masacre de Cajibío, que ocurrió a plena luz del día, fue el punto de inflexión que hizo que muchos dudaran de seguir utilizando este corredor.

A pesar de que el Gobierno nacional anunció una inversión de 274.000 millones de pesos para el agua de Buenaventura, las necesidades en materia de seguridad superan ampliamente esa cifra, requiriéndose más de 10 billones de pesos para revertir la situación. Las autoridades departamentales han expresado su rechazo a estos actos violentos y han manifestado su compromiso con la construcción de un territorio donde prevalezca el respeto por la vida y la democracia, pero advierten que la respuesta estatal ha sido insuficiente.

La repetición de estos eventos hace urgente la adopción de medidas concretas, incluida la posible militarización de la vía, para restablecer la tranquilidad en una región estratégica para la economía nacional





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