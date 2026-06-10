Rectificación de Gloria Arizabaleta sobre la suspensión de Gustavo Petro

La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta rectificó el auto que abría la puerta a la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro, estableciendo que cualquier medida de este tipo deberá surtir un trámite previo en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La decisión inicial provocó una intensa controversia política y jurídica, pero la aclaración frenó las interpretaciones que surgieron tras el primer documento conocido en la mañana de este 10 de junio.

Bogotá. El presidente de la República Gustavo Petro , en compañía del ministro del Interior y ministro de Trabajo, ofreció una rueda de prensa tras el virtual hundimiento de la reforma laboral en la comisión séptima de senado.

Menos de cinco horas después de que se conociera un auto que abría la puerta a la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro, la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta rectificó el documento y aclaró que cualquier medida de este tipo deberá surtir un trámite previo en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Gloria Arizabaleta rectifica auto sobre Gustavo Petro y aclara que una eventual suspensión debe ser votada por la Comisión de Acusaciones.

La decisión inicial provocó una intensa controversia política y jurídica, debido a que interpretaciones del documento sugerían que el proceso podría avanzar de manera inmediata hacia el Senado de la República, escenario que fue cuestionado por distintos sectores al considerar que no estaría ajustado al procedimiento establecido en la ley. La representante Gloria Arizabaleta se echó para atrás y pone en manos de la Comisión de Acusaciones en pleno la solicitud de suspender provisionalmente al presidente Petro por presunta participación en política.

A través de una adición al auto radicado en la Comisión de Acusaciones, Arizabaleta precisó que una eventual suspensión del jefe de Estado solo podría hacerse efectiva si previamente es discutida y aprobada por esa célula legislativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019. Con la corrección, quedó establecido que el trámite debe comenzar en la Comisión de Acusaciones y que únicamente si la medida obtiene respaldo en esa instancia podría continuar su curso hacia otras etapas institucionales.

La aclaración frenó las interpretaciones que surgieron tras el primer documento conocido en la mañana de este 10 de junio, que generó preocupación por la posibilidad de un procedimiento que, según diversos analistas, podría resultar contrario a los mecanismos constitucionales vigentes. Desde Nueva York, donde participa en actividades relacionadas con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro rechazó la solicitud presentada y cuestionó la competencia de la Comisión de Acusaciones para adoptar una decisión de esa naturaleza.

La Comisión de Acusaciones, hasta donde yo sé, no ha pedido mi suspensión. Es una congresista, cuyo abogado es el señor Ibáñez, miembro de mi oposición más radical, quien ha solicitado ante la Comisión que se me suspenda. Eso necesita una votación posterior. Estamos en la primera fase, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado también manifestó que, en su criterio, la Comisión de Acusaciones no tendría facultades para suspender a un presidente de la República por sí sola. En mi opinión, y en la de muchas personas doctas en las leyes de Colombia, la Comisión de Acusaciones no es la que suspende a un presidente de la República, porque pertenece a una sola Cámara. El Congreso de Colombia es bicameral; tendría que ser el Senado, señaló.

La rectificación de Arizabaleta redujo parcialmente la controversia generada durante la jornada, pero el debate sobre el alcance de las competencias de la Comisión de Acusaciones y los procedimientos aplicables frente a un presidente en ejercicio continúa abierto. El caso se suma a los distintos procesos y denuncias que actualmente cursan contra el mandatario ante esa célula legislativa, cuya actuación ha sido objeto de cuestionamientos por parte de diversos sectores políticos debido a la lentitud en el avance de varias investigaciones de alto perfil





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