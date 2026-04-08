Rector Temporal de la Universidad del Atlántico Arrestado por Desacato a Fallo Judicial

El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia ordena el arresto del rector temporal de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, por incumplimiento de un fallo de tutela que ordenaba el reintegro de Álvaro González. La medida incluye un día de arresto y una multa.

El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia ha dictaminado el arresto del rector temporal de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, debido a su desacato frente a un fallo de tutela. Esta decisión judicial surge a raíz de la negativa de Castillo Pacheco de cumplir con la orden de reintegrar a Álvaro González al cargo de vicerrector de Bienestar Universitario.

El juez David Andrés Arboleda, fundamentando su fallo, impuso a Castillo Pacheco la sanción de un día de arresto y una multa equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Esta medida se justifica por el incumplimiento reiterado de la orden judicial, a pesar de haber transcurrido el plazo establecido. El tribunal consideró que las acciones emprendidas por la universidad, en lugar de cumplir con la sentencia, se limitaron a gestiones administrativas y a solicitar información adicional al demandante, lo cual no constituye el acatamiento de lo ordenado en la tutela. El juzgado ha recalcado que la orden original de reintegro subsiste, obligando al rector a restituir a Álvaro González en el cargo que desempeñaba o en uno similar de jerarquía superior, garantizando así todas sus prestaciones sociales y que sea compatible con su estado de salud, asegurando el cumplimiento de las recomendaciones médicas formuladas.\El fallo busca, además, suspender de manera provisional los efectos de la resolución que impuso una medida de suspensión provisional por tres meses, así como la resolución 003345 del 4 de noviembre de 2025, que declaraba la insubsistencia en el cargo de Vicerrector de Bienestar Universitario. En este último caso, la suspensión estará vigente durante cuatro meses, período en el cual el demandante deberá acudir a la jurisdicción Contenciosa Administrativa. El documento judicial también expone que la Universidad del Atlántico argumenta haber realizado acciones concretas para cumplir con el fallo de tutela. Entre estas acciones, destaca el trámite institucional para la creación de una nueva Vicerrectoría de Regionalización y Desarrollo Territorial. La creación de esta dependencia fue aprobada durante una sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Uniatlántico, celebrada recientemente en la sede de la Gobernación. En el documento se evidencia que el demandante fue notificado de la resolución expedida en cumplimiento del fallo, ante lo cual desistió de los recursos y solicitudes de aclaración, consolidando la firmeza inmediata del acto y reiterando su solicitud de reintegro. La universidad defiende que ha implementado acciones efectivas y continuas para acatar la orden judicial.\La decisión del juzgado pone de manifiesto la importancia del cumplimiento de las órdenes judiciales y la responsabilidad de las autoridades universitarias en acatar los fallos de tutela. El arresto del rector temporal es una clara señal de la seriedad con la que se toma el desacato y la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos. La situación en la Universidad del Atlántico resalta la complejidad de las relaciones laborales y administrativas dentro de las instituciones educativas, así como la importancia de resolver los conflictos de manera legal y justa. La suspensión de las resoluciones y la obligación de reintegrar a Álvaro González evidencian la búsqueda de la restitución de los derechos vulnerados y la necesidad de garantizar un ambiente laboral adecuado y respetuoso. La resolución del caso también sirve como un recordatorio para otras instituciones y funcionarios públicos sobre la importancia de la transparencia, el cumplimiento de la ley y el respeto al estado de derecho. La situación sigue generando debate y seguimiento por parte de la comunidad universitaria y la opinión pública, quienes esperan una pronta y definitiva solución al conflicto, garantizando la estabilidad y el buen funcionamiento de la institución educativa





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