Recuperación de andenes en Barrancabermeja ante ocupación ilegal en la Avenida 36

Autoridades locales realizan operativo de control para despejar andenes ocupados por motocicletas, reciclaje y basura en la Avenida 36 de Barrancabermeja, un sector de alta circulación peatonal que generaba riesgos para la movilidad, especialmente de estudiantes.

La ocupación de andenes por motocicletas, materiales de reciclaje y residuos sólidos en la Avenida 36 de Barrancabermeja ha generado una situación crítica para la movilidad peatonal , especialmente en inmediaciones del Paso a Nivel, un sector de alto tránsito de estudiantes y transeúntes.

Ante las constantes quejas de la ciudadanía, la Dirección de Espacio Público y Control Urbano llevó a cabo una jornada de inspección y control destinada a recuperar los espacios públicos destinados al tránsito de peatones. Durante la intervención se identificó que los andenes se encontraban obstruidos por motocicletas de talleres, desechos reciclables y basura, lo que obligaba a las personas a caminar por la calzada, exponiéndose a accidentes, especialmente por el paso de vehículos pesados.

El director de la entidad, Héctor León Robles, explicó que se logró desalojar parcialmente la zona y se establecieron compromisos con los administradores de los establecimientos involucrados para mantener el espacio despejado y garantizar la libre movilidad, prestando especial atención a los estudiantes. No obstante, la comunidad solicita seguimiento continuo para evitar que el problema se repita.

Las autoridades reafirmaron que los operativos se extenderán a otros sectores de la ciudad, como la Avenida 52 y los barrios Parnaso y Galán, con el objetivo de velar por el uso adecuado de andenes, zonas verdes y espacios comunes, realizando además labores de sensibilización a comerciantes y residentes. La meta es construir una Barrancabermeja más ordenada, donde el espacio público sea respetado y la movilidad peatonal sea segura para todos





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