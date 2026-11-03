Recuperación de celulares robados en Tesca por acción policial en Cartagena

Policía Metropolitana en Cartagena recupera tres iPhones tras robo en Tesca. Identifican a sospechoso alias Moisés y buscan recuperar equipos faltantes.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó sobre la exitosa intervención de sus efectivos durante la tarde del sábado 31 de octubre, logrando la recuperación parcial de dispositivos móviles que habían sido sustraídos mediante hurto. Dos hombres armados asaltaron un almacén ubicado en el sector de Los Cuatro Vientos, situado a lo largo de la Avenida Pedro de Heredia, arrebatando varios teléfonos celulares a sus propietarios en el comercio.

Operativo Policial Rápido en Tesca

Ante la gravedad del incidente, las autoridades desplegaron de inmediato un operativo específico diseñado para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y proceder con la identificación precisa de los responsables directos. El personal uniformado se centró en verificar sistemáticamente todos los sistemas de videovigilancia operativos en la zona, obteniendo información crucial para avanzar en la investigación.

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Esta acción permitió activar una red de apoyo efectiva que facilitó el rastreo y la localización de uno de los presuntos implicados, quien es conocido localmente con el alias de Moisés. Las labores de inteligencia realizadas por la institución permitieron determinar con exactitud su lugar de residencia, un dato fundamental para ejecutar la siguiente fase de la investigación.

Recuperación de Dispositivos por Familiares

Una vez localizada la vivienda, los uniformados de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para establecer contacto directo con los familiares del sospechoso. Mediante este acercamiento, los integrantes del hogar lograron comunicarse con el presunto delincuente, quien no se encontraba físicamente en la residencia en ese momento.

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Gracias a la presión y a la intermediación de sus propios parientes, el sujeto decidió regresar tres de los equipos electrónicos hurtados. La policía confirmó la devolución exitosa de un iPhone 13 Pro Max, un iPhone 17 Pro Max y un iPhone 11 Pro, garantizando así el retorno de propiedad a las víctimas del delito.

Búsqueda Continuada y Llamado Ciudadano

A pesar del éxito en la recuperación parcial, el alias Moisés sigue prófugo y es objeto de una búsqueda activa en toda la ciudad por parte de las autoridades competentes. La institución mantiene abiertas las diligencias para establecer la responsabilidad penal de todos los demás involucrados en la comisión de este hecho delictivo.

Actualmente, las labores de investigación continúan con el objetivo firme de recuperar los tres celulares que aún faltan por ser devueltos a sus dueños. La Policía Nacional ha hecho un llamado urgente a la ciudadanía para que siga suministrando información relevante que ayude a esclarecer estas conductas delictivas.

Los ciudadanos son instados a utilizar los canales oficiales de denuncia para compartir cualquier dato que pueda ser útil en la localización de los implicados. La colaboración activa de la comunidad es considerada fundamental para la resolución de estos casos y el mantenimiento de la seguridad pública en Cartagena.