Recuperación de Tendales de Artillería en Cartagena Refuerza Patrimonio Histórico

La Escuela Taller Cartagena de Indias lidera la reconstrucción de estructuras coloniales en San Pedro Mártir y Santiago Apóstol, integrando arqueología para restaurar el legado militar de la ciudad.

La capital del departamento de Bolívar, Cartagena de Indias, se prepara para un hito significativo en la conservación de su legado colonial con la planneda reintegración de los antiguos tendales de artillería. Esta iniciativa, que busca recuperar estructuras esenciales para la vida militar de la ciudad durante siglos, se implementará específicamente en los baluartes de San Pedro Mártir y Santiago Apóstol. La acción representa un paso firme hacia la interpretación y puesta en valor del patrimonio histórico de la región, restando presencia a elementos que desaparecieron del paisaje urbano con el transcurso del tiempo.

Proceso de Restitución Arqueológica y Construcción

La Escuela Taller Cartagena de Indias, conocida institucionalmente como Etcar, es la entidad administrativa responsable de liderar esta ambiciosa iniciativa de restauración patrimonial. Para dar inicio formal a los trabajos, la dependencia radicó la propuesta ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y ha logrado obtener la aprobación necesaria para proceder. La intervención no es un proceso único, sino que se desarrollará estrictamente por fases secuenciadas para garantizar la fidelidad histórica y la integridad estructural.

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Actualmente, el proyecto se encuentra inmerso en la etapa de prospección arqueológica, la cual forma parte integral de un programa de arqueología preventiva establecido por las normativas vigentes. Esta fase es fundamental porque las evidencias que arrojen las exploraciones determinarán los cimientos de la recuperación. Una vez que se superen estos estudios preliminares y se cuenten con los resultados definitivos, comenzará el proceso constructivo propiamente dicho, iniciando con el trazado preciso para establecer la ubicación exacta de los elementos que conformarán la estructura de soporte.

Especificaciones Técnicas y Diseño Estructural

El diseño arquitectónico de los nuevos tendales se basa en la documentación histórica precisa y en referencias visuales actuales, como el tendal existente en el baluarte de San Lucas. Según los parámetros definidos por Etcar, la estructura final contemplará la construcción de seis pilastras realizadas en ladrillo de tipo militar, material que asegura durabilidad y coherencia estética. Además, se instalarán cuatro pies derechos elaborados en madera recia, los cuales actuarán como columna vertebral para sostener la cubierta.

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La cobertura de la estructura tendrá un diseño de cuatro aguas, una configuración tradicional que permite una eficiente evacuación de aguas pluviales y estabilidad ante condiciones climáticas adversas. Esta elección técnica no solo responde a criterios de conservación, sino que también busca replicar la estética colonial que definía la funcionalidad de las defensas originales. La referencia al baluarte de San Lucas sirve como modelo validado para conocer las características arquitectónicas exactas que se proyectan restituir en San Pedro Mártir y Santiago Apóstol.

Contexto Histórico y Función Defensiva

Más allá de su valor estético, los tendales cumplían una función vital relacionada directamente con la actividad bélica de Cartagena durante la época colonial. El historiador Rodrigo Alfaro Pacheco aclara que estos elementos no fueron concebidos únicamente para proporcionar sombra a la guarnición, sino que su denominación original en planos antiguos era 'tendal de artillería'. Esto indica que el motivo primordial de su construcción era resguardar o proteger las cureñas y las piezas de artillería de la intemperie.

La presencia de estas estructuras está documentada en fuentes históricas clave, incluyendo los registros de Antonio de Arévalo y Manuel Anguiano, quienes registraron su existencia en diferentes puntos del sistema defensivo, incluyendo los baluartes de San Pedro Mártir, Santiago Apóstol y San Ignacio de Loyola. Estas coberturas servían para proteger tanto a los artilleros como a la milicia de las fuertes temperaturas de Cartagena de Indias, funcionando de manera similar a los habitáculos o bóvedas dentro de las estructuras fortificadas.

Impacto Social y Perspectivas Futuras

La desaparición de estos elementos arquitectónicos corresponde al periodo histórico conocido como el 'murallacidio', una era de transformación drástica entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Durante los años comprendidos entre 1917 y 1923, las fortificaciones, incluyendo las murallas y los baluartes, eran consideradas por muchas autoridades de la época como un estorbo para el progreso urbano. Esta percepción llevó al abandono total de estos espacios, resultando en la pérdida de gran parte de su equipamiento original, como los tendales.

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No obstante, la recuperación de estos elementos también busca generar nuevos escenarios para el desarrollo de actividades artísticas y culturales gratuitas, democratizando el acceso al espacio público. La iniciativa ofrece además espacios de contemplación y descanso para quienes recorren las murallas, mejorando la experiencia turística y comunitaria. Aunque la recuperación contempla ambos baluartes, los avances difieren; en San Pedro Mártir ya se realizaron las exploraciones arqueológicas correspondientes y el proyecto avanza hacia las etapas de construcción, marcando un renacimiento tangible para el centro histórico.