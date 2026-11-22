La Gobernación de Antioquia impulsa la rehabilitación del ferrocarril eléctrico para conectar Nordeste y Magdalena Medio, reduciendo costos logísticos y revitalizando la economía regional mediante el transporte de carga y pasajeros.

La Gobernación de Antioquia, a través de la entidad Ferrocarril de Antioquia, está liderando un proyecto estratégico para la recuperación del sistema ferroviario, convirtiéndolo en una red eléctrica de carga y pasajeros. Este esfuerzo busca dinamizar las regiones del Nordeste y el Magdalena Medio antioqueños, posicionándolas como nuevos ejes de desarrollo y conectividad territorial.

La iniciativa representa un retorno histórico a las vías férreas, las cuales fueron clave en la economía nacional a mediados del siglo XX. En 1929, tras la finalización del túnel de La Quiebra en el Nordeste, se inauguró una obra fundamental que permitió empalmarse con el Ferrocarril del Pacífico. Esta conexión logística posibilitó que Medellín alcanzara enlaces directos por rieles con ciudades clave como Cali, Buenaventura y Puerto Berrío.

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Historial de la Red Ferroviaria Nacional

El experto Iván Sarmiento, docente de la Universidad Nacional especializado en transporte y movilidad, señala que Colombia llegó a poseer cerca de 3.500 kilómetros de vías férreas en su punto máximo. Actualmente, la red operativa se ha reducido drásticamente a unos 1.000 kilómetros, representando menos del 10% del trazado original. Los gobiernos nacional y regional buscan transformar este panorama mediante la rehabilitación sistémica para revitalizar el desarrollo territorial.

Sarmiento explica que el descenso de la infraestructura ferroviaria comenzó en las décadas de los años 70 y 80, cuando varios tramos dejaron de operar. Aunque en los años 90 se inició un proceso de rehabilitación que recuperó más de mil kilómetros en la red del Atlántico, el ferrocarril perdió protagonismo a partir de los años 60 y 70. La pavimentación de grandes troncales carreteras y el deterioro por malos manejos contribuyeron a esta transición, lo que el especialista califica como un error histórico que impidió la complementación de ambos sistemas de transporte.

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Propuesta Multimodal y Ventajas Logísticas

Las estaciones de Cisneros, Caracolí y Puerto Berrío fueron históricamente puntos de encuentro económicos y sociales, donde fluían pasajeros y mercancías hacia Medellín y el Caribe. Sarmiento propone que el tren actual podría conectar estas poblaciones con la red nacional y el río Magdalena en un esquema multimodal. La eficiencia del ferrocarril se destaca por su capacidad de cubrir trayectos de 700 u 800 kilómetros en siete u ocho horas, comparado con los siete días que toma la navegación entre Puerto Berrío y Barranquilla.

Esta ventaja temporal hace viable el transporte de carga sin la urgencia de tiempos exigidos por el río, optimizando la logística para productos que no requieren entrega inmediata. La integración con el Magdalena Medio permite aprovechar la infraestructura existente para reducir la presión sobre las carreteras actuales, ofreciendo una alternativa sólida para la movilización de bienes en regiones con terrenos quebrados.

Estructuración del Corredor Bello-Puerto Berrío

La entidad Ferrocarril de Antioquia, bajo la gestión de Marcela Holguín, está estructurando por etapas la recuperación del corredor ferroviario Bello-Puerto Berrío. La prioridad inmediata es el tren de pasajeros en el tramo Bello-Barbosa, seguido por la rehabilitación de Barbosa-Puerto Berrío para fines de carga. El proyecto cuenta con estudios avanzados y recursos comprometidos, mientras se define el modelo de financiamiento y la integración con el Metro de Medellín.

Holguín detalla que ese tramo específico incluye seis estaciones y está diseñado para conectarse con la línea del metro desde Barbosa hasta Puerto Berrío. La vocación principal es la carga, con plataformas logísticas enlazadas que, idealmente, también integrarían el río Magdalena como vía navegable en el futuro. Esta estrategia busca mejorar significativamente la movilidad y la logística regional, reduciendo los costos de desplazamiento.

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Impacto Económico y Especificaciones Técnicas

La gerente Marcela Holguín asegura que la puesta en marcha del ferrocarril impactará directamente en la reducción de costos logísticos y de desplazamiento, lo cual se traducirá en una baja en el precio de las mercancías. A pesar de que no se ha definido el tipo exacto de trenes rodantes ni si el trazado será idéntico al antiguo debido a asentamientos humanos y construcciones existentes, se planea un tren eléctrico similar a los utilizados en Europa.

Técnicamente, Iván Sarmiento aclara que la trocha estrecha de 90 centímetros fue la utilizada históricamente hace casi un siglo y se adapta mejor a los terrenos quebrados del país. Sin embargo, esta elección presenta desafíos actuales: no existen trenes de ese ancho producidos a nivel internacional, lo que obliga a fabricar equipos por encargo. A la falta de opciones en el mercado de material rodante, se suman problemas de capacidad en algunas curvas y limitaciones de potencia en las locomotoras, factores que deben ser resueltos para garantizar la operación efectiva del sistema.