Recuperan a dos adolescentes que serían reclutadas por disidencias de las FARC en Antioquia

Operativo militar y judicial en el norte del Valle de Aburrá permitió interceptar a dos menores de edad que iban a ser trasladadas al Catatumbo para entrenamiento en actividades ilícitas. Las autoridades destacan la gravedad del reclutamiento infantil y la necesidad de proteger a los jóvenes.

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, dos adolescentes de 16 y 17 años que habrían sido reclutadas ilegalmente por disidencias de las FARC fueron recuperadas en el norte del Valle de Aburrá.

El vehículo de transporte público en el que se desplazaban, que había salido del sector de Mina Nueva en Segovia, Antioquia, con rumbo inicial al área metropolitana, fue interceptado en el peaje El Trapiche. Según las investigaciones, el plan de las estructuras disidentes era trasladarlas a la región del Catatumbo, específicamente a Tibú, para integrarlas a la Estructura 33 y recibir entrenamiento en el uso de drones y explosivos.

Una de las jóvenes habría sido reclutada en Segovia y la otra en el departamento del Cesar. La operación frustró su salida de la zona y evitó su posible incorporación a grupos armados ilegales. Las menores quedaron bajo protección institucional mientras se avanzan los procesos de restablecimiento de derechos.

Este caso evidencia la persistencia del reclutamiento de menores por parte de disidencias, una práctica que viola el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, y se suma a los hechos violentos recientes en el nordeste antioqueño atribuidos a estos grupos





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