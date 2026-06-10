Recuperan cuatro cuerpos en cementerio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, en operativo de la UBPD

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas culminó una intervención forense en el cementerio municipal de Santa Rosa del Sur, Bolívar, recuperando cuatro cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el conflicto armado. La operación, que cubrió cinco sitios de interés, permitió descartar el cementerio como sitio de interés forense para la búsqueda. Los cuerpos hallados en bóvedas individuales y ataúdes presentan buen estado de conservación, lo que facilitará su identificación. La UBPD continúa con la revisión documental y destaca la importancia de estas acciones para la paz y el duelo de las familias en el marco del Plan Regional de Búsqueda Sur de Bolívar.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ( UBPD ) culminó una intervención forense en el cementerio municipal de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar , donde recuperó cuatro cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado .

La intervención se desarrolló en cinco sitios de interés forense identificados previamente mediante labores investigativas relacionadas con personas reportadas como desaparecidas en hechos ocurridos entre 2006 y 2010. Durante las labores también fue recuperado un cuerpo que no correspondería a la competencia misional de la UBPD. De acuerdo con Luz Milena Sarmiento, investigadora de la entidad en el Magdalena Medio, la totalidad de los puntos identificados fue intervenida, lo que permitió concluir el proceso de búsqueda en este cementerio.

La antropóloga Daniela López Quirós informó que los cuerpos fueron hallados en bóvedas individuales y dentro de contenedores tipo ataúd, condiciones que favorecieron su estado de conservación y facilitaron las labores de recuperación. Las investigaciones continúan ahora con la revisión de información documental para avanzar en la identificación de los cuerpos recuperados.

Esta acción humanitaria se desarrolló en el marco del Plan Regional de Búsqueda Sur de Bolívar, estrategia que orienta las acciones en los municipios de Yondó, Arenal, Cantagallo, Morales, Norosí, Regidor, Río Viejo, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití. Según datos de la UBPD, en esta subregión se registra un universo de 1.188 personas dadas por desaparecidas, mientras que en el Magdalena Medio la cifra asciende a 5.635 casos.

Gloria Forero, integrante de procesos de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en Santa Rosa del Sur, destacó la importancia de estas acciones para quienes continúan buscando información sobre sus seres queridos. Forero señaló que desde las organizaciones de víctimas se han promovido actividades para orientar a las familias sobre los mecanismos de búsqueda y documentación de casos





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