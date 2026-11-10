Recuperan en Rionegro una motocicleta Bajaj Pulsar NS 200 FI con requerimiento por hurto

La Policía recuperó en Rionegro una motocicleta Bajaj requerida por hurto calificado. El automotor quedó a disposición de la Fiscalía de Medellín.

La Policía Nacional recuperó en Rionegro, Antioquia, una motocicleta Bajaj Pulsar NS 200 FI que tenía un requerimiento vigente de la Fiscalía 15 Local de Medellín por hurto calificado. El hallazgo ocurrió el lunes 9 de noviembre de 2026 durante un control sobre la vía Medellín-Bogotá, en el sector Las Lajas. El automotor quedó a disposición de la autoridad judicial y no se reportaron capturas.

La motocicleta fue identificada en el kilómetro 36+700 de la vía Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Rionegro. Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte adelantaban actividades de registro y control a personas y vehículos sobre uno de los corredores más transitados del oriente antioqueño.

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Cómo se identificó la motocicleta requerida

La motocicleta recuperada es una Bajaj de la línea Pulsar NS 200 FI de color negro. Durante las verificaciones, los uniformados consultaron sus antecedentes en los dispositivos de verificación y encontraron el requerimiento vigente por hurto calificado.

El delito de hurto calificado está tipificado en el artículo 240 del Código Penal colombiano, que contempla penas superiores a las del hurto simple. De acuerdo con la información conocida, el requerimiento correspondía a la Fiscalía 15 Local de Medellín, lo que indica que el automotor habría sido reportado como hurtado en esa ciudad.

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El reporte no precisa la fecha ni el lugar exacto en que habría ocurrido el hurto, ni el tiempo que la motocicleta llevaba circulando con ese requerimiento. Tampoco se detallan las circunstancias en las que el automotor llegó hasta el sector Las Lajas de Rionegro.

Alcance de la investigación y posición de las autoridades

La Policía Nacional y la Fiscalía 15 Local de Medellín no han atribuido el hurto a persona alguna. La actuación se concentra en la ubicación y recuperación del vehículo requerido, por lo que, con la información divulgada hasta el momento, no es posible señalar a un responsable.

Las autoridades indicaron que este tipo de recuperaciones suele darse en los controles que mantienen sobre los corredores viales del departamento. En esos puntos, los automotores son cotejados contra las bases de datos de antecedentes y requerimientos judiciales. La vía Medellín-Bogotá, por la que transitan a diario miles de vehículos entre el valle de Aburrá, el oriente antioqueño y el Aeropuerto Internacional José María Córdova, hace parte de esos puntos de verificación permanente.

Destino de la motocicleta y recomendaciones a propietarios

La motocicleta quedó a disposición de la autoridad judicial solicitante, que adelantará el proceso correspondiente para establecer su situación. Ese proceso definirá una eventual entrega al propietario que acredite la titularidad del vehículo.

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La información divulgada no señala daños en la motocicleta ni alteraciones en sus elementos de identificación. Tampoco precisa el modelo o el año de fabricación de la Pulsar NS 200 FI recuperada en Las Lajas.

Las autoridades recomiendan denunciar de inmediato cualquier hurto ante la Fiscalía o la Policía Nacional, porque ese reporte activa el requerimiento en las bases de datos. Para el trámite conviene tener a la mano la tarjeta de propiedad, el número de placa y, de ser posible, el número de serie o chasis del automotor.

Quienes reconozcan un automotor recuperado deben acercarse a la autoridad judicial que lo requiere con los documentos que acrediten la propiedad, para iniciar el proceso de devolución. Según las autoridades, también se aconseja instalar sistemas de bloqueo, alarma y geolocalización, y parquear en lugares autorizados y vigilados, medidas que aumentan las posibilidades de recuperar el vehículo cuando es sustraído.

Por ahora, el caso deja una motocicleta recuperada en Rionegro y a disposición de la justicia. Los trámites continuarán frente al requerimiento que pesaba sobre el automotor, tras su ubicación durante los controles realizados el lunes 9 de noviembre de 2026 en la vía Medellín-Bogotá.