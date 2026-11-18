La Policía recuperó una moto Bajaj reportada como hurtada en el parque principal de San Pedro de los Milagros el 16 de noviembre. El vehículo vale cinco millones de pesos y pasó a la Fiscalía 82.

Las autoridades policiales recuperaron exitosamente una motocicleta reportada como hurto en el municipio de San Pedro de los Milagros, ubicado en el norte del departamento de Antioquia. La operación se llevó a cabo el lunes 16 de noviembre en el parque principal de esta localidad, donde el vehículo fue localizado durante un operativo de control.

Identificación de la moto recuperada

La unidad recuperada corresponde a una motocicleta Bajaj Boxer CT 100 del año 2016. Este vehículo posee un valor comercial estimado en cinco millones de pesos colombianos. La información verificada durante el procedimiento confirmó que la moto figuraba activamente en los sistemas policiales con una reporte vigente por hurto.

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Procedimiento en el parque principal

El hallazgo se produjo específicamente dentro del parque principal de San Pedro de los Milagros. Los oficiales realizaron actividades de registro y control rutinarias en la zona durante el lunes 16 de noviembre. Durante la verificación de la documentación y las características mecánicas de la moto, se estableció la coincidencia con el reporte de hurto previo.

Entrega a la Fiscalía 82 Local

Tras confirmar la identidad del vehículo como uno de los bienes hurtados, la autoridad competente procedió a tomar posesión de la motocicleta. El bien quedó formalmente a disposición de la Fiscalía 82 Local de Medellín. Esta entidad judicial es la encargada de dirigir el proceso legal correspondiente para determinar el paradero anterior del bien y la identificación de los presuntos responsables.

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Contexto operativo en Antioquia

Esta recuperación forma parte de las labores de control preventivo y reactivas que realizan las fuerzas de seguridad en el norte de Antioquia. San Pedro de los Milagros es un municipio estratégico en la región, y la intervención policial busca disuadir la actividad delictiva en lugares de alta concurrencia como el parque principal.

Impacto en el caso judicial

La puesta a disposición del vehículo a la Fiscalía 82 de Medellín marca el inicio formal del proceso administrativo y judicial para este caso. Aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre las circunstancias exactas en las que la moto había sido sustraída originalmente, la recuperación efectiva representa un avance significativo en la restitución del bien a su legítimo propietario o en la investigación de los hechos delictivos asociados.