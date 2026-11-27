La Red Nacional de Mujeres conmemora 35 años con un balance de hitos legislativos y alertas sobre riesgos actuales. Susana Mejía González lidera la reflexión sobre el futuro.

La Red Nacional de Mujeres (RNM) ha iniciado en noviembre una serie de actividades para conmemorar 35 años de trayectoria colectiva en la defensa de los derechos de las mujeres en Colombia, una organización fundada en 1991 que busca responder a los nuevos desafíos territoriales.

La celebración bajo el lema 35 años caminando juntas reúne a lideresas de sus nodos territoriales, representantes de la cooperación internacional, instituciones gubernamentales y académicos para evaluar cómo proteger los avances alcanzados frente a los riesgos actuales.

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Hitos legislativos y logros históricos

La RNM surgió en 1991 durante la movilización ciudadana alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente, participando activamente en procesos de incidencia política para ampliar las garantías legales para las mujeres colombianas a lo largo de las últimas tres décadas y media.

Entre los hitos destacados por la organización se encuentra la implementación de la Ley 1257 de 2008, una norma clave para la prevención y atención de violencias contra las mujeres, así como el seguimiento continuo a la Ley 581 de 2000, conocida como Ley de Cuotas, para asegurar la paridad en la representación política.

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La entidad también señala su participación en la Ley 1475 de 2011, relacionada con el funcionamiento de partidos políticos, y su rol fundamental en el movimiento Causa Justa, que contribuyó a la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, decisión que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación en el país.

Además, la RNM ha trabajado en la implementación de la Resolución 1325 de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, promoviendo una mayor participación femenina en procesos de prevención de conflictos, construcción de paz y toma de decisiones estratégicas en los territorios afectados por el conflicto armado.

Contexto actual y desafíos institucionales

Susana Mejía González, directora de la Red Nacional de Mujeres, afirmó que hace 35 años se unieron para que la igualdad prometida por la nueva Constitución se volviera realidad, enfatizando que cada ley y avance en paz y autonomía es fruto de un trabajo colectivo y no de una sola organización.

La celebración se desarrolla en un momento complejo marcado por el avance de discursos antiderechos, la reducción de recursos de cooperación internacional y los graves riesgos que enfrentan las defensoras de los derechos de las mujeres en distintas regiones del país, según denuncia la propia entidad.

Mejía señaló que la fuerza de la RNM reside en los territorios, donde las lideresas y las organizaciones de todos sus nodos han construido agendas comunes y transformado realidades adversas, demostrando que las transformaciones nacionales dependen del trabajo realizado desde las bases locales.

Herramientas digitales y expresiones culturales

En el ámbito de la prevención de violencias basadas en género, la RNM desarrolló ELLAS Libres de Violencias, una aplicación móvil gratuita que ofrece información para reconocer situaciones de violencia y conocer las rutas institucionales disponibles para pedir orientación o atención inmediata a las víctimas.

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La conmemoración incluyó la exposición Ilustrar la memoria, nacida de una convocatoria nacional que recibió 168 propuestas de artistas de diferentes regiones, de las cuales se seleccionaron ocho obras que reconstruyen desde el arte las luchas y procesos colectivos vinculados a la historia de la organización.

También se presentó La Conspiración, la primera colección de productos de la RNM, una iniciativa diseñada para diversificar las fuentes de financiación y obtener recursos sostenibles para mantener su trabajo, especialmente crítico ante la disminución de fondos disponibles para procesos territoriales.

Impacto social y futuro inmediato

La falta de recursos puede traducirse en mayores dificultades para sostener procesos territoriales y acompañar a mujeres y organizaciones locales, lo que convierte la autonomía financiera en un tema urgente para la continuidad de la agenda de derechos humanos.

La conmemoración llega en medio de conflictos armados, crisis socioeconómicas y consecuencias de la crisis climática, contextos que afectan de manera diferenciada a mujeres y niñas, exacerbando la vulnerabilidad y exigiendo respuestas políticas integrales.

La Red Nacional de Mujeres mantiene su compromiso de monitorear la situación política y social, utilizando estas tres décadas y media de experiencia para adaptar sus estrategias a los nuevos entornos de riesgo y garantizar la protección efectiva de las lideresas en todo el territorio nacional.