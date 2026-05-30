Red Summa consolida su impacto en el Caribe colombiano con más de 25 proyectos de desarrollo social y tecnológico

La organización, bajo la dirección de Catalina Jaramillo, ejecuta iniciativas de conectividad digital, modernización de trámites, seguridad y restauración ambiental en cinco departamentos de la Costa Caribe, con el objetivo de dejar capacidades instaladas en las comunidades.

La directora de Red Summa , Catalina Jaramillo, señala que el objetivo de la organización ha sido construir soluciones sostenibles y capacidades que permanezcan en las comunidades.

Red Summa ha consolidado una presencia estratégica en el Caribe colombiano con más de 25 proyectos de impacto social, tecnológico, ambiental y comunitario en departamentos como Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La organización centra su trabajo en articular capacidades técnicas y operativas para responder a necesidades concretas de los territorios y fortalecer la gestión pública desde las regiones.

Uno de los proyectos más destacados es Mi Casa Bacana Digital, desarrollado junto a la Gobernación del Atlántico, que busca fortalecer la conectividad de 43.945 hogares de estratos 1 y 2 en 22 municipios del departamento, beneficiando a cerca de 136.229 personas. A esta iniciativa se suma la modernización del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, que optimizó trámites para más de 44.800 vehículos, y la implementación de soluciones con inteligencia artificial para mejorar la atención de peticiones por parte de ciudadanos en la Personería de Santa Marta.

Actualmente, lidera junto con la Gobernación del Atlántico la gerencia integral del fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), con cobertura en 18 municipios e incorporación de 411 cámaras de videovigilancia. En paralelo, impulsa procesos de educación ambiental, recuperación de ecosistemas y fortalecimiento comunitario en zonas como la Ciénaga de Mallorquín y la Ciénaga de Luruaco.

Según la entidad, su apuesta en la región demuestra que la cooperación pública puede traducirse en resultados concretos para la ciudadanía y en una mejor capacidad institucional para enfrentar los desafíos del futuro. La directora enfatiza que el enfoque no solo es ejecutar obras, sino crear capacidades locales que aseguren la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo. Esto implica transferir conocimientos y herramientas a las comunidades y entidades territoriales para que puedan gestionar su propio desarrollo.

Red Summa, como organización especializada en gestión pública y desarrollo territorial, ha logrado articular recursos técnicos y operativos entre el nivel nacional, departamental y municipal, generando un impacto medible en la calidad de vida de los habitantes del Caribe colombiano. Los proyectos en materia de conectividad digital, modernización de trámites, seguridad con videovigilancia y preservación ambiental reflejan un modelo integral que combina tecnología, participación ciudadana y fortalecimiento institucional.

La experiencia adquirida en la región podría servir como referente para otras zonas del país que enfrentan retos similares en términos de desarrollo desigual y necesidad de servicios públicos eficientes





BLUSantanderes / 🏆 18. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Red Summa Caribe Colombiano Desarrollo Territorial Conectividad Digital Gestión Pública

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hospital Universitario del Caribe asegura que José Antonio Pomares tenía orden de salidaEl Hospital Universitario del Caribe aseguró que el hombre tenía orden de salida desde el 15 de mayo. Aún es buscado por sus familiares.

Read more »

Con pullas contra Abelardo y Alejandro Char, concluye gira del presidente Petro en el CaribeLa gira terminó con un evento público en la ciudad de Barranquilla.

Read more »

4.400 uniformados de la Armada custodiarán 238 puestos de votación en el CaribeEn los departamentos de Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bolívar, Córdoba y Sucre.

Read more »

Juanda Caribe quedó subcampeón en La Casa de los Famosos Colombia 2026Juanda Caribe ocupó el segundo lugar en La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras la victoria de Alejandro Estrada. El creador de contenido mostró deportividad al felicitar al ganador y vivió momentos emotivos al despedirse de la casa y reencontrarse con sus padres. A pesar de no ganar, su participación le permitió consolidar una sólida comunidad de seguidores.

Read more »