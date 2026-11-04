Redistribución ACPM y Metro Bogotá: Riesgos en la Calle 13 y fondos Milagro

La reasignación de fondos del ACPM al Fondo Milagro genera incertidumbre sobre la financiación del Metro y la Calle 13, a pesar de las garantías distritales.

El Gobierno Nacional ha decidido destinar parte de los recursos provenientes de la sobretasa al ACPM de Bogotá hacia el Fondo Milagro, lo que ha desatado preocupación en la capital sobre la viabilidad financiera de megaproyectos de infraestructura como la Primera Línea del Metro y la nueva Calle 13. Esta reprogramación presupuestal obliga al Distrito a buscar ajustes que garanticen la continuidad de las obras sin interrumpir los cronogramas establecidos.

Garantías de financiación del Metro y Calle 13

La alcaldía de Bogotá, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, ha asegurado categóricamente que la Primera Línea del Metro no sufrirá afectaciones estructurales debido a la reprogramación de vigencias futuras acordada entre el Distrito y el anterior Gobierno Nacional. Galán afirmó que los recursos para esta línea están completamente asegurados, destacando el compromiso del presidente Abelardo de la Espriella de mantener los aportes pactados inicialmente.

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La Secretaría Distrital de Hacienda explicó que los ajustes corresponden a una reprogramación previamente coordinada y no a una reducción de las obligaciones financieras nacionales. Esta entidad indicó que se trata de ajustar el flujo de caja para alinearlo con los momentos en que los fondos sean efectivamente requeridos según los cronogramas de construcción, descartando retrasos en la ejecución de las obras.

Perspectivas de la exministra de Transporte

La exministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, advirtió que el principal riesgo se concentra en los tramos pendientes de la Calle 13, un corredor que enfrenta un escenario más complejo que el del Metro. Rojas coincidió en que el acuerdo original no comprometía la financiación general, ya que la participación de la Nación representa el 67,8 % del presupuesto total, cubierto mediante vigencias futuras y aportes distritales.

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No obstante, la exministra expresó dudas sobre la claridad del Ministerio de Hacienda respecto a los COP 313.000 millones mencionados para necesidades del sector energético. Rojas señaló que es fundamental determinar si el Gobierno utilizará recursos temporalmente disponibles o contempla nuevas modificaciones, lo cual podría afectar indirectamente la estabilidad financiera de los proyectos de movilidad.

Impacto en los tramos pendientes de la Calle 13

El proyecto de la Nueva Calle 13 está dividido en seis tramos, de los cuales dos fueron adjudicados en 2023 con avances desiguales, mientras que los cuatro restantes, con un costo conjunto superior a los COP 2,3 billones, siguen pendientes tras tres procesos de licitación fallidos. La redistribución de recursos plantea un desafío significativo para la ejecución de estas secciones restantes en el corto plazo.

Se anunció inicialmente destinar COP 437.000 millones, antes previstos para el corredor, a la atención de la crisis energética actual. Según Rojas, esta decisión podría impedir la celebración de nuevas licitaciones para los tramos restantes durante el año 2026, desplazando potencialmente este proceso hacia 2027 y extendiendo los plazos de entrega de la obra.