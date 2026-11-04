Reducción de pobreza en Cartagena: Causas y desafíos persistentes

El análisis de IDEEAS y CCV muestra que la pobreza monetaria en Cartagena bajó del 41,1% al 34,6% en 2025 gracias al empleo, aunque persiste la informalidad.

La ciudad de Cartagena experimentó una disminución significativa en sus índices de pobreza monetaria durante el período comprendido entre 2024 y 2025. Esta mejora se atribuye principalmente al crecimiento sostenido de los ingresos laborales y a una distribución de los recursos que favoreció a los sectores más vulnerables.

Caída histórica de la pobreza en la ciudad

Según los datos oficiales presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza monetaria moderada en Cartagena registró una reducción del 6,5 puntos porcentuales, descendiendo desde el 41,1% en 2024 hasta ubicarse en el 34,6% en 2025. De manera similar, la pobreza monetaria extrema también mostró una tendencia a la baja, pasando del 13,2% al 9,3%, lo que representa una disminución de 3,9 puntos porcentuales.

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El motor principal es el empleo formal

El crecimiento de los ingresos laborales constituyó el factor determinante en esta mejora socioeconómica. Entre el 20% de la población con menores ingresos, el ingreso laboral por persona aumentó en un 24,7%, una cifra ajustada tras descontar el incremento de la línea de pobreza.

Este fenómeno se complementó con un aumento de cuatro puntos porcentuales en la tasa de ocupación y una reducción equivalente en la tasa de desempleo. Esto indica que la reducción de la pobreza se logró tanto por el aumento salarial de los trabajadores activos como por la incorporación exitosa de nuevos individuos al mercado laboral.

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Limitado impacto de las ayudas estatales

Los programas institucionales como Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y la Devolución del IVA también jugaron un papel, aunque su contribución fue menor comparada con el empleo. El ejercicio contrafactual del DANE estima que, sin estas transferencias, la pobreza monetaria habría sido del 35,4% en 2025, frente al 34,6% real, lo que representa un aporte de solo 0,8 puntos porcentuales.

Adicionalmente, la proporción de hogares que recibieron subsidios estatales disminuyó de 26% en 2024 a 20,7% en 2025. Este dato sugiere una menor dependencia de las ayudas directas para salir de la línea de pobreza en comparación con el año anterior.

Redistribución de ingresos y desigualdad

La reducción de la pobreza no se explica solo por el crecimiento general de los ingresos, sino por una redistribución favorable. De los 6,44 puntos porcentuales de reducción de la pobreza monetaria moderada, el crecimiento del ingreso medio aportó 3,37 puntos, mientras que la redistribución del ingreso contribuyó con 4,87 puntos.

El coeficiente de Gini de Cartagena mejoró notablemente, pasando de 0,525 en 2024 a 0,486 en 2025. Esta fue la mayor reducción entre las 23 ciudades capitales analizadas, indicando que el ingreso del 10% más pobre creció un 34,8% tras descontar la inflación de la línea de pobreza, superando la tasa nominal.

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Desafíos pendientes y fuentes alternativas

A pesar de los avances, la informalidad laboral y las desigualdades entre grupos de población continúan siendo obstáculos estructurales para el desarrollo de Cartagena. Fuentes de ingresos no laborales, como pensiones y remesas, mostraron cambios en su prevalencia, con un aumento en la recepción de pensiones del 11,4% al 13,1% y de remesas del 23,5% al 25,5%.

Aaron Espinosa, director del Área de Sociedad de la Escuela de Negocios, Leyes y Sociedad de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), destacó el valor de unir capacidades institucionales y conocimiento académico para analizar estos fenómenos complejos, recordando que las condiciones económicas y sociales persistentes requieren atención continua.