Reducción de tiempos en procesos de invalidez pensional gracias a la tecnología y la automatización

La automatización y la inteligencia artificial han mejorado la eficiencia en el procesamiento y revisión de información relacionada con procesos de nulidad pensional, entre otros. Esto ha llevado a resultados concretos en términos de reducción de tiempos y costos para la gestión del sistema de seguridad social.

Ese volumen de procesos ha convertido a las administradoras de pensiones y los actores del sistema de seguridad social en una tarea desafiadora, en la que deben revisar documentos, sentencias y expedientes con mayor rapidez y precisión.

La inteligencia artificial ha llevado a la marca más valor global en los procesos de revisión y toma de decisiones, al tiempo que la tecnología se ha convertido en una herramienta clave para administrar mejor los recursos. La revisión de sentencias y, en general, la digitalización, refuerzan la trazabilidad, el control y la transparencia en procesos que requieren la revisión documental.

La digitalización también ha demostrado tener efectos financieros en el sistema, al reducir tiempos y costos en la gestión de procesos





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