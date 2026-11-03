Reduce tu Cuota abre 4.000 cupos para vivienda VIS y VIP en Bogotá desde noviembre

La Secretaría de Hábitat de Bogotá habilita 4.000 subsidios para reducir cuotas hipotecarias de vivienda VIS y VIP. Conoce requisitos y fechas clave.

La Secretaría de Hábitat de Bogotá ha confirmado la apertura de 4.000 cupos dentro del programa Reduce tu Cuota, diseñado para hogares que cuentan con un crédito aprobado para adquirir vivienda de Interés Social (VIS) o Interés Prioritario (VIP) en la capital. Esta nueva convocatoria, válida para la vigencia 2027, tiene como objetivo principal disminuir la carga financiera mensual de las familias que están en proceso de formalizar su acceso a la vivienda nueva.

La iniciativa establece una fecha límite estricta para su ejecución, donde el apoyo económico solo estará disponible para quienes obtengan el desembolso de su crédito o inicien sus contratos de leasing habitacional a partir del 15 de diciembre de 2026. Esto significa que los hogares que ya hayan recibido los fondos antes de esta fecha específica no califican para esta ronda de subsidios, enfocándose la gestión en nuevos ingresos financieros al sistema de vivienda local.

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Mecanismo de Asignación del Subsidio

El apoyo financiero equivalente a 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual para el año 2026 asciende a un máximo de $21.010.860. Esta suma no se entrega como dinero en efectivo a los beneficiarios, sino que se gira directamente a la entidad financiera, cooperativa o casa de crédito que otorgó el préstamo hipotecario o el leasing. El propósito es reducir el pago mensual del saldo pendiente durante un período máximo de 48 meses, ayudando a que la cuota sea más accesible.

Es fundamental entender que el valor exacto que recibirá cada hogar dependerá de las condiciones financieras vigentes y de la asignación específica en el momento del trámite. Por ello, los $21 millones mencionados funcionan como una referencia basada en el salario mínimo de 2026, pero el valor final aplicado a los cupos de la vigencia 2027 puede variar según los cálculos actuariales y financieros del momento.

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Requisitos Rigurosos para Participar

Para acceder a estos 4.000 cupos, los hogares deben cumplir con una serie de condiciones estrictas establecidas por la administración distrital. El ingreso mensual combinado de todos los adultos del hogar no puede superar los cuatro salarios mínimos, lo que equivale a $7.003.620 en 2026. Asimismo, ninguno de los integrantes del núcleo familiar puede ser propietario de otra vivienda en Colombia, con la única excepción de la vivienda que se está financiando mediante el crédito actual.

Adicionalmente, se excluye a aquellos hogares que hayan recibido o estén en proceso de recibir la cobertura a la tasa de interés del Gobierno Nacional, evitando duplicidad de subsidios. El programa tampoco aplica para créditos destinados a la construcción, mejoramiento, reparación, subdivisión o ampliación de vivienda existente. Tampoco son elegibles los créditos o contratos de leasing que provengan de una refinanciación o reestructucción de deudas hipotecarias previas.

Proceso de Postulación y Plazos

La reapertura del programa se divide en dos etapas claramente diferenciadas. Desde el 3 de noviembre, las entidades financieras autorizadas pueden postular a los hogares en el Sistema Único de Acceso a la Vivienda (SUAV). Durante esta fase inicial, la Secretaría de Hábitat revisa las condiciones preliminares y, si se cumplen, el hogar queda en estado "Registrado", lo cual no garantiza la aprobación del subsidio.

La solicitud formal de asignación podrá realizarse a partir del 15 de diciembre de 2026, momento en el que el crédito hipotecario debe haber sido desembolsado o el contrato de leasing haber comenzado. El hogar debe solicitar el formulario de postulación a la entidad financiera que aprobó su crédito antes del desembolso, y la entidad será la responsable de registrar la solicitud en el sistema SUAV. Los hogares ya registrados no deben postularse nuevamente.

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Impacto en Hogares y Entidades Financieras

Hasta mayo de 2026, el programa Reduce tu Cuota ya había beneficiado a 8.011 hogares en Bogotá. En conjunto, las estrategias del plan Mi Casa en Bogotá han llegado a cerca de 29.000 hogares según datos de la Secretaría de Hábitat, demostrando el alcance masivo de estas políticas de vivienda. Los nuevos 4.000 cupos estarán disponibles hasta que se agoten, por lo que la disponibilidad es limitada.

La Secretaría de Hábitat ha establecido acuerdos de intercambio de información con entidades como Credifamilia, Davivienda, La Hipotecaria, BBVA, Banco Caja Social, Bancolombia, Banco de Bogotá, Fondo Nacional del Ahorro, AV Villas, Banco Agrario, Confiar Cooperativa Financiera y el fondo de empleados Presente. Es aconsejable confirmar con la entidad financiera si mantiene activo el convenio, ya que todos los trámites del subsidio son gratuitos y el éxito de la postulación depende de la verificación final de los requisitos y de la disponibilidad de recursos en el sistema.