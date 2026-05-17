Reflexión sobre salud y medicina de Carlos Jaramillo tras su participación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá

El doctor funcional y autor del libro 'Tu amigo el colesterol' reflexiona sobre la salud y la medicina tras su participación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Analiza cómo el colesterol sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo y cómo los problemas cardiovasculares siempre se han relacionado con los altos niveles de colesterol. Además, plantea que los medicamentos son parte de la solución, pero deben ayudar a los pacientes a obtener mayor comprensión de la enfermedad y cómo realizar mejores hábitos de vida para mejorar su salud a largo plazo.

Carlos Jaramillo , doctor funcional y autor del libro 'Tu amigo el colesterol' reflexiona sobre la salud y la medicina tras su participación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Ya que el colesterol sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo. Tan solo en 2022, causó 19.8 millones de fallecimientos, según la OMS. Aunque los problemas cardiovasculares siempre se han relacionado con los altos niveles de colesterol, en cerca de la mitad de dichos infartos, quienes lo sufrieron, tenían niveles de colesterol considerados bajos o normales.

Jaramillo, conocido por su legión de seguidores en las redes sociales, con rigor científico y lenguaje claro, explica que el colesterol no es simplemente un enemigo malambigüe que causaba infartos y muertes prematuras. En su libro, sugiere que la mirada debe ser más allá de los números y entender mejor el contexto metabólico, así como la inflamación, el estrés, la alimentación, el sueño y en general, los hábitos que determinan la salud de las arterias.

Además, Jaramillo plantea que todos los años que pasa la enfermedad cardiovascular sigue creciendo y seguimos mirando al culpable como si fuera un enemigo BCG muy enigmático. Seguimos sin tener un sistema de pensamiento y no tenemos en cuenta otros factores que pueden estar contribuyendo a la salud de las arterias, como la diabetes tipo 2.

Hay que ayudar a los medicamentos a superar las barreras de comprensión y a ayudarles a elevarlos a un nivel que los ayude más que subir el volumen del radio. El libro de 'Tu amigo el colesterol' ha sido muy bien recibido y se ha convertido en una parte importante de la discusión sobre la enfermedad cardiovascular en el mundo.





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