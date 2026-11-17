Congresistas y Hacienda debaten ley rescate económico Colombia con recorte 40 billones pesos, reducción impuestos y ajustes pensiones salud para estabilizar finanzas públicas.

Los coordinadores y ponentes del proyecto de Ley de Rescate Económico se reunirán este martes en el Congreso de la República para abordar los temas más urgentes de la iniciativa presentada por el Ministerio de Hacienda. Este encuentro tiene como objetivo central tratar la viabilidad del recorte presupuestal de 40 billones de pesos que se prevé aplicar a diferentes sectores estatales, una medida considerada clave para la sostenibilidad fiscal del país.

Detalles del recorte de 40 billones pesos estatal

La reunión buscará definir los mecanismos concretos para implementar el ahorro presupuestal, destacando que el servicio de la deuda pública supera actualmente el billón de pesos. Durante las negociaciones, se analizarán propuestas para reducir el impuesto de renta a las empresas y aplicar medidas de austeridad a varias entidades del Estado, con la posible asistencia del ministro Miguel Gómez Martínez para explicar la postura del ejecutivo.

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El propósito de estas acciones es equilibrar las finanzas nacionales mediante una reestructuración profunda del gasto público. Se espera que las comisiones económicas del Congreso validen los montos y las áreas específicas donde se aplicarán los ajustes, asegurando que la reducción del Estado sea suficiente para mitigar el impacto de la carga tributaria y mejorar la gestión de los recursos disponibles para el desarrollo económico.

Posiciones de los partidos políticos sobre reforma

Daniel Briceño, representante del Centro Democrático, ha manifestado firmemente que el gobierno de Abelardo de la Espriella debe incluir dentro del plan de recorte a organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Unidad Nacional de Protección - UNP. Briceño señaló que esta integración es necesaria dado que el contralor Jorge Laverde está solicitando al Congreso prorrogar cientos de cargos burocráticos en su entidad durante la discusión de la ley de rescate.

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Carlos Alberto Pantoja, del Partido Conservador, resaltó la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de no incrementar el IVA a los productos de la canasta básica familiar ni establecer nuevas cargas tributarias para el sector agropecuario. Pantoja consideró fundamental que los esfuerzos para superar la situación fiscal comiencen por una gestión eficiente de los recursos, la austeridad y el fortalecimiento de los mecanismos de control contra la corrupción.

Por su parte, Álvaro Monedero advirtió que la reducción del Estado debe alcanzar 2,2 puntos del PIB, lo que equivaldría a aproximadamente 45 billones de pesos. Monedero destacó que esta medida generará personas sin trabajo y funcionarios en ministerios que forman parte del ahorro, expresando preocupación por las personas que pueden quedar cesantes como consecuencia directa de la reestructuración administrativa propuesta.

Impacto en ciudadanos y próximos pasos legislativos

En el Senado, la verificación de los recortes será un asunto clave en las comisiones económicas, donde se debate la viabilidad técnica de las propuestas. Gustavo Moreno, de la Alianza Verde, señaló que poner IVA a los alimentos no era el camino y que la decisión del Gobierno de no gravar frutas y verduras es sensata para proteger el bolsillo de los colombianos y sacar la nación adelante sin conflictos políticos innecesarios.

Monedero también enfatizó que Colombia tiene un problema estructural creciente con déficit en pensiones y salud, donde la población adulta es más costosa de atender y la expectativa de vida aumenta. Actualmente, solo 4 millones de colombianos declaran renta, por lo que la reforma busca ampliar la base tributaria para alcanzar niveles de la OCDE sin aportar proporcionalmente en el pasado.

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John Jairo Berrío, ponente del Centro Democrático, explicó que tienen listo un borrador para discutir la ley de rescate fiscal, presentándolo al Gobierno nacional. Berrío insistió en una mayor reducción del Estado, disminución de entidades nacionales, fusiones en algunas de ellas y la disminución de algunos impuestos para mejorar el recaudo, buscando soluciones para reemplazar el IVA a la canasta familiar y maquinaria agroindustrial.