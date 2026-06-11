Reforma laboral: aumento de recargos dominicales y festivos a partir de julio de 2026

La reforma laboral en Colombia traerá importantes cambios para el mercado laboral, con un incremento gradual de los recargos por trabajo en domingos y festivos. Desde julio de 2026, el recargo por trabajo en domingos y festivos pasará del 80 % al 90 % sobre la jornada ordinaria. El incremento será gradual hasta llegar al 100 % a partir de julio de 2027.

La reforma laboral aumentará el recargo dominical y festivo al 90 % desde julio de 2026 y ampliará beneficios para miles de trabajadores en Colombia.

La reforma laboral establece un incremento gradual de los recargos por trabajo en domingos y festivos, que alcanzarán el 100 % a partir de julio de 2027. Entre las modificaciones más importantes están el adelanto del inicio de laa las 7:00 p. m. (antes comenzaba a las 9:00 p. m.

), la reducción de la jornada laboral máxima a 42 horas semanales, el incremento en la remuneración de las horas extras y el aumento progresivo del ‘Claro que a mí me gusta el salario mínimo y el aumento de los recargos laborales’: Paloma Valencia. Aumente los recargos dominicales y festivos a partir de julio de 2026. De esta forma, quienes trabajen un domingo o un festivo recibirán un recargo del 90 % sobre el valor de su jornada ordinaria.

Este aumento hace parte de un cronograma progresivo diseñado para aumentar los ingresos de quienes trabajan en días de descanso, sin afectar la contabilidad de las empresas. La ley establece tres etapas para el aumento de los recargos: A partir de julio de 2026, el recargo subirá al 90 %.

Además, la reforma laboral establece diferencias según la frecuencia con la que una persona trabaje domingos y festivos: si una persona trabaja hasta dos domingos o festivos durante un mismo mes, la actividad se considera ocasional. Entonces, el trabajador podrá optar por recibir los recargos establecidos o acceder a un día de descanso compensatorio remunerado.

Para el caso de quienes trabajan de forma frecuente en estas jornadas de descanso (tres o más domingos y festivos al mes), la actividad será considerada como habitual y el trabajador no solo tendrá derecho al pago con los respectivos recargos, sino que también tendrá derecho a un día de descanso compensatorio remunerado, que debe ser otorgado por el empleador durante la semana siguiente a la jornada laborada





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Reforma Laboral Aumento De Recargos Dominicales Y Festivos Adelanto Del Inicio De La Jornada Laboral Reducción De La Jornada Laboral Máxima Incremento En La Remuneración De Las Horas Ext Aumento Progresivo Del Recargo Laboral

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026: fechas, rivales y horarios para ColombiaSe revela el calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026 con 72 partidos. Conoce las fechas, los rivales y los horarios en Colombia para los partidos de la selección, que jugará contra Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal en horarios de alta audiencia. El nuevo formato del torneo permitirá la clasificación de 32 equipos a la siguiente ronda.

Read more »

Selección Colombia: las cuatro dudas de Néstor Lorenzo para el debut en el Mundial del 2026El técnico analiza la situación de cara al juego del 17 de junio.

Read more »

María Paz Chamorro Mora representará a Colombia en el Miss Teen of the Universe 2026La joven bogotana de 15 años obtuvo la corona nacional y representará al país en el certamen internacional que se realizará en India en octubre de 2026. Con formación en Suiza, talento musical y un proyecto social de empoderamiento femenino, María Paz se perfila como una líder juvenil.

Read more »

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 9 de junio de 2026El precio del dólar en Colombia ha cerrado a la baja sobre la 1:00 de la tarde, según el Banco de la República. El precio de cierre del dólar durante este 9 de junio fue de 3.569,700 pesos, lo que significa una disminución de 10,8 pesos con respecto al precio de apertura.

Read more »