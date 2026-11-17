El proyecto de ley Abelardo de la Espriella elimina el 50% de exención salarial para magistrados y profesores. Conozca el impacto fiscal en sus ingresos y la respuesta del sector.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanzó en el diseño de su Ley de Rescate Fiscal, una iniciativa que busca reformar el sistema tributario nacional mediante la eliminación de beneficios especiales para funcionarios del sector público. La propuesta contempla cambios directos en los ingresos de trabajadores del sector público y privado, afectando especialmente a profesionales con exenciones fiscales vigentes en el Estatuto Tributario.

Derogación de beneficios para magistrados y jueces

La medida principal está incluida en el artículo 106 del proyecto de ley, dentro del apartado de derogatorias. Este texto propone retirar del Estatuto Tributario los numerales 7 y 9 del artículo 206, que actualmente establecen tratamientos especiales para funcionarios de la Rama Judicial y profesores de universidades públicas. Si la iniciativa es aprobada en los términos presentados, desaparecería la exención sobre gastos de representación equivalente al 50% del salario para magistrados, fiscales y procuradores judiciales.

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Actualmente, los magistrados de las altas cortes, los magistrados de tribunal, los fiscales y los procuradores judiciales pueden excluir del impuesto de renta un monto equivalente al 50% de su salario. Para los jueces de la República, el beneficio vigente corresponde a un porcentaje menor del 25%. Además, estas exenciones no están sometidas al límite general de rentas exentas y deducciones establecido en el artículo 336 del Estatuto Tributario, lo que permite que sus beneficiarios reduzcan su base gravable por fuera de los topes aplicables a la mayoría de los trabajadores.

Cálculos del impacto financiero personal

El abogado Felipe Alzate, perteneciente a la Universidad del Rosario, presentó ejemplos concretos para dimensionar el alcance económico de la eliminación del beneficio fiscal. Según sus cálculos, un juez que actualmente recibe $20 millones mensuales vería su carga tributaria aumentar drásticamente. Este profesional pasaría de pagar cerca de $14,9 millones anuales por impuesto de renta a $31,4 millones, lo que representa un incremento de $16,5 millones al año.

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En el caso de un magistrado con un salario mensual de $30 millones, el impacto sería aún más significativo. Alzate explicó que el impuesto pasaría de $12,9 millones a $66 millones anuales, es decir, más de $53 millones adicionales en impuestos. Estos datos ilustran la magnitud del ajuste fiscal que enfrentaría la clase judicial si se aprueba la normativa en su estado actual.

Defensa de la independencia judicial y condiciones laborales

Felipe Alzate cuestionó la propuesta y sostuvo que las condiciones laborales de los funcionarios judiciales deben tenerse en cuenta al evaluar sus ingresos. Argumentó que administrar justicia exige jornadas extenuantes, trabajo extra y responsabilidades enormes, sin contar el riesgo personal y la afectación psicológica que conlleva la sobrecarga laboral. Según su análisis, la mora judicial, la congestión y las precarias condiciones laborales no se resuelven desmejorando los ingresos de quienes sostienen el sistema.

El experto agregó que la independencia judicial necesita condiciones materiales dignas. Sostuvo que no se puede exigir una justicia de calidad mientras se desconoce el trabajo de quienes la hacen posible y se les castiga tributariamente. Su postura se centra en proteger las garantías estructurales del poder judicial frente a medidas que percibe como un recorte salarial disfrazado de reforma fiscal.

Efectos sobre la educación pública y la clase media

La eliminación de la exención también cobijaría a rectores y profesores de universidades públicas, incluidos docentes de planta, ocasionales y de cátedra. En la práctica, el 50% de su salario que hoy está exento pasaría a ser gravable, sumándose a otras modificaciones del proyecto. Entre estas cambios se incluye la reducción del umbral de ingresos en unidades de valor tributario (UVT) a partir del cual se paga impuesto de renta.

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Ramón Javier Mesa Callejas, jefe del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, cuestionó que el ajuste pueda terminar afectando a los hogares de ingresos medios. Señaló que no se puede pretender golpear a la clase media con más impuestos, no solamente a la renta sino impuestos al consumo. Mesa Callejas advirtió que probablemente no se ha realizado el ejercicio completo sobre cuáles son las instituciones que finalmente van a desaparecer para compensar estos ingresos.

En total, son cinco los artículos del proyecto de ley que contemplan modificaciones relacionadas directamente con impuestos, retenciones y aportes a salud de los trabajadores del país. La derogatoria de los gastos de representación para profesores universitarios reabre la discusión sobre el tratamiento tributario especial que reciben estos docentes. Mesa Callejas afirmó que retirar esta exención ha sido una aspiración recurrente de diferentes ministros de Hacienda en el pasado.