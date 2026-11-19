El Gobierno de Abelardo De La Espriella elimina el 19% de IVA para la canasta básica y medicina, modificando los mecanismos de devolución del impuesto para los hogares colombianos.

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha introducido modificaciones significativas en su propuesta de Ley de Rescate Fiscal, específicamente en el ámbito de los impuestos y la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta actualización responde a las advertencias y preocupaciones expresadas por diversos partidos políticos sobre el impacto negativo que tendrían los gravámenes aplicados a los productos de la canasta básica en la población más vulnerable.

Exclusión del 19% de IVA para productos esenciales

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó oficialmente que no se aplicará una tarifa del 19% de IVA a los artículos de la canasta familiar, los agroinsumos agrícolas ni la medicina prepagada. Esta decisión elimina la carga impositiva que inicialmente estaba contemplada para estos bienes esenciales, buscando aliviar el presupuesto de los hogares colombianos ante la situación económica actual.

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La exclusión de estos productos no solo afecta la recaudación inmediata, sino que también implica un cambio estructural en el mecanismo de compensación diseñado inicialmente. El plan original contemplaba devolver el dinero cobrado a los hogares como contraprestación por el aumento de gravámenes; al eliminar el impuesto, la lógica de esa devolución específica se vuelve innecesaria.

Posición de los congresistas sobre las compensaciones

El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, señaló en entrevista con Blu Radio que, al no cobrar el impuesto a estos productos, no tiene sentido mantener la devolución adicional que se había diseñado para compensar a los consumidores. Forero aclaró que esto no implica la desaparición total del mecanismo de devolución parcial que funciona actualmente en Colombia, sino la eliminación del componente extra asociado a los nuevos gravámenes propuestos.

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El congresista hizo referencia a que, bajo la propuesta inicial, varios productos empezarían a pagar una tarifa del 19% a partir de 2028. Al retirar esta imposición, el monto adicional planeado para compensar a los ciudadanos por dichos nuevos productos deja de tener justificación. Sin embargo, el programa de devolución parcial existente, establecido durante el Gobierno del expresidente Iván Duque y dirigido a hogares beneficiarios, continuará operando con normalidad.

Otras disputas tributarias y propuestas alternativas

Por su parte, el representante a la Cámara Jhon Jairo Berrío, ponente del proyecto en las comisiones económicas del Congreso, expresó su apoyo a la decisión de no incluir estos gravámenes, aunque mantuvo reparos frente a otras partes de la reforma. Berrío se mostró en desacuerdo con la intención de cobrar IVA a los servicios de internet para los estratos 1, 2 y 3, así como con la reducción del umbral de ingresos para declarar renta.

Actualmente, el umbral de ingresos está cerca de los 10 millones de pesos, pero la propuesta buscaba bajarlo a 5 millones. Berrío solicitó que, si se modifica, el umbral se eleve en lugar de reducirse. Además, sugirió trasladar una mayor carga tributaria a las personas con ingresos más altos mediante una sobretasa al impuesto de renta, en lugar de utilizar mecanismos de devolución del IVA difíciles de entender para los ciudadanos.

Calendario legislativo y próximos pasos

Respecto al cronograma de la iniciativa, el representante Jhon Jairo Berrío estimó que el proyecto tendría su primer debate en las comisiones económicas conjuntas durante la primera semana de diciembre. Posteriormente, la propuesta avanzaría hacia las plenarias de la Cámara y el Senado en la tercera semana de ese mismo mes, con un tiempo limitado para su discusión y aprobación.

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Ante la urgencia legislativa y la complejidad de los cambios, Berrío no descartó la necesidad de convocar sesiones extraordinarias para garantizar que la reforma se discuta adecuadamente. Esta coyuntura coincide con las advertencias del Banco de Bogotá sobre la estanflación en Colombia, donde los precios altos y una economía casi frenada exigen medidas precisas para evitar un mayor deterioro social y económico.