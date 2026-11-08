Reforma Tributaria de Abelardo de la Espriella: El desafío del IVA y la devolución efectiva

El Gobierno de Abelardo de la Espriella propone devolver el IVA a millones de colombianos para compensar el aumento al 19%. Analistas y senadores debaten la viabilidad técnica de este mecanismo de Rescate Fiscal.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha colocado la devolución del Impuesto al Valor Agregado como la piedra angular de su Ley de Rescate Fiscal, una reforma tributaria diseñada para mitigar el impacto del incremento del IVA del cinco por ciento al diecinueve por ciento en diversos productos de primera necesidad. Esta iniciativa busca proteger el poder adquisitivo de los hogares de menores ingresos, aunque la implementación práctica del mecanismo ha generado importantes dudas entre expertos y legisladores debido a las barreras tecnológicas que enfrentan las poblaciones más vulnerables.

Mecanismo de devolución y cifras oficiales

El proyecto establece que la devolución comenzaría a operar oficialmente el uno de enero de dos mil veintiocho, con el objetivo de beneficiar a aproximadamente el sesenta y ocho por ciento de la población que se encuentra en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad económica. Según las cuentas del Ejecutivo, este sistema le devolverá la totalidad del IVA a diecinueve millones de personas, quienes recibirían en promedio doscientos treinta y un mil pesos mensuales.

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Adicionalmente, se ha previsto que a otras cerca de dieciséis millones quinientas mil personas se les otorgue una devolución de hasta el cincuenta por ciento de dicho gravamen. Para los casos más críticos, el Gobierno promete un monto mínimo para los individuos más vulnerables, garantizando incluso el beneficio para quienes no presenten factura electrónica, aunque este detalle ha sido objeto de intenso escrutinio por parte de la oposición en el Congreso de la República.

Críticas legislativas y barreras de acceso

Jennifer Pedraza, senadora del partido Dignidad y Compromiso, ha cuestionado firmemente las proyecciones del Gobierno, argumentando que las cifras oficiales no se corresponden con la realidad demográfica. La legisladora señaló que la reforma solo propone devolver el IVA en un cien por ciento a quienes ganan menos de cuatrocientos ochenta y dos mil cuarenta y un pesos mensuales, es decir, a las personas que se sitúan por debajo de la línea de pobreza monetaria, un grupo que suma catorce millones cuatrocientas mil personas según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

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Pedraza destacó que la población campesina y los residentes de tiendas de barrio carecen de la posibilidad de obtener factura electrónica, lo que dificultaría el acceso a estos beneficios. Este punto central de la discusión revela que, aunque el sistema contempla devolver el impuesto por persona en porcentajes del cien, cincuenta, cuarenta o treinta, el requisito indispensable es que los ciudadanos se identifiquen con su cédula y soliciten la factura electrónica al momento de la compra.

Análisis económico sobre distribución fiscal

Jairo Núñez, investigador y analista económico, sostiene que el sistema actual de exenciones del IVA beneficia desproporcionadamente a quienes tienen mayores ingresos, dado que son los principales consumidores de productos y servicios. Según los cálculos de Núñez, el veinte por ciento más rico de la población colombiana concentra la mitad de todas las exenciones del IVA, mientras que el treinta por ciento más pobre recibe apenas nueve pesos de cada cien pesos que representan esos beneficios tributarios.

Núñez argumenta que eliminar estas exenciones y devolver el impuesto a los hogares vulnerables mejoraría la distribución de los recursos y ayudaría a financiar la crisis fiscal. Indicó que los cambios relacionados con el IVA aportarían cerca de diecisiete billones al recaudo estatal, de los cuales unos ocho billones provenirían de la población de mayores ingresos. Afirmó que los hogares pobres recibirían una compensación superior a lo que actualmente representan para ellos las exenciones actuales, devolviéndoles mucho más de lo que pagarían.

Logística operativa y próximos pasos

La Dian registrará el impuesto pagado y trasladará la información a Prosperidad Social, entidad responsable de verificar la clasificación socioeconómica y calcular el monto correspondiente. Los recursos se entregarían en períodos no superiores a quince días calendario, directamente a una cuenta bancaria o depósito digital. Para quienes no estén bancarizados, el mecanismo permite reclamar el dinero en efectivo mediante un giro postal.

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Esta estructura busca compensar a las personas más vulnerables ante la subida de precios de productos que dejarán de estar exentos, como el café, el azúcar, los aceites y la pasta. Sin embargo, la eficacia de esta redistribución depende críticamente de que los consumidores soliciten factura electrónica, una barrera tecnológica innegable para quienes realizan sus compras en plazas de mercado y establecimientos rurales que no cuentan con los sistemas necesarios para expedir este documento.