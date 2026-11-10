Reforma tributaria de De La Espriella: El contrarreloj en el Congreso

La reforma tributaria del Gobierno enfrenta una carrera contrarreloj en el Congreso al no contar con ponencia, mientras Corficolombiana advierte sobre los riesgos fiscales.

La reforma tributaria impulsada por el Gobierno, liderada por el ministro Juan Martín Murillo Herrera, se enfrenta a una urgente carrera contrarreloj en el Congreso. A seis semanas del término del tiempo límite reglamentario, la iniciativa carece de ponencia para iniciar formalmente su discusión, lo que genera incertidumbre sobre su aprobación. Esta advertencia cobra especial relevancia debido al amplio alcance de los cambios propuestos para ordenar las finanzas públicas y estabilizar la economía nacional.

El mecanismo del ajuste fiscal pendiente

La reforma representa una oportunidad crítica para definir la trayectoria de la deuda pública colombiana en los próximos años. Según las proyecciones presentadas, si no se adoptan medidas inmediatas, el país podría enfrentar un ajuste fiscal desordenado que afectaría su capacidad crediticia y crecimiento económico. El margen de tiempo para discutir esta iniciativa es estrecho, ya que busca integrar modificaciones tributarias, ajustes al gasto público y nuevas fuentes de financiación de manera coordinada.

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El margen para discutir una iniciativa que reúne modificaciones tributarias, ajustes al gasto y nuevas fuentes de financiación. Sin embargo, el debate fiscal ahora depende de una negociación política que deberá resolver diferencias sobre cómo distribuir el esfuerzo entre mayores ingresos, reducción del gasto y estímulos a la actividad empresarial. La falta de un ponente asignado agrava la situación, dejando la propuesta en un estado de parálisis legislativa que contrasta con la urgencia de las recomendaciones técnicas internacionales.

Posiciones de Corficolombiana y actores políticos

Corficolombiana ha emitido una advertencia clave: el resultado fiscal depende directamente de que el Congreso apruebe las medidas de mayor recaudo. La entidad estima que el balance primario mejoraría en 2,4% del PIB en 2027 y en 4,7% en 2030, pero esto requiere consenso. La entidad señala que las diferencias no están únicamente entre el Gobierno y la oposición, sino también dentro de los partidos que participan en el debate político, complicando la formación de mayorías.

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Dentro del debate político, existe coincidencia sobre el diagnóstico fiscal, pero no sobre la receta. Algunos sectores priorizan los recortes de gasto, mientras otros argumentan que esta orientación necesita corrección. Se estima que los recortes de gasto representarían entre 17% y 24% de la reducción nominal del 20% en los gastos, con un impacto en el crecimiento de la nómina estatal. Esta divergencia en las estrategias de austeridad versus recaudo define la viabilidad del proyecto actual.

Impacto real en impuestos, salud y empresas

La reforma propone cambios estructurales en los impuestos al consumo y en el Régimen Unificado de Grandes Empresas (RUGE). El umbral del impuesto de renta se ampliaría de 1.090 UVT a 720 UVT, lo que afectaría a más de 35 millones de personas según sus niveles de ingreso. Para las empresas, el costo fiscal de la reducción en RUGE sería de $4,1 billones en 2027 y $12 billones en 2028, dependiendo de otras fuentes de financiación para cubrir este hueco presupuestal.

Los ajustes que se adoptarían mediante decretos y los que quedarían incorporados en la ley desde 2028 aún no tienen detalles definidos. Esto genera incertidumbre sobre la eficacia de las medidas relacionadas con salud, ICBF y SENA. Si las medidas centrales no consiguen respaldo, el impacto esperado sobre las cuentas públicas podría ser insuficiente, dejando al país con menos de la mitad de la meta contemplada para corregir el déficit.

Consecuencias futuras y próximos pasos

Las consecuencias de no aprobar la reforma incluyen un deterioro en la capacidad de endeudamiento regional y una menor estabilidad macroeconómica. A partir de 2028, los impuestos al consumo, especialmente el IVA, tendrán un peso mayor en el ajuste. Si los cambios al consumo no salen adelante, el esfuerzo fiscal recaerá desproporcionadamente en otros sectores, potencialmente frenando la actividad empresarial y el consumo familiar.

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El próximo paso crucial es la asignación de un ponente y la definición de los plazos de discusión en las comisiones del Congreso. Sin una acción legislativa inmediata, el margen para negociar un equilibrio entre mayores ingresos y reducción del gasto se agotará. La viabilidad del plan fiscal depende ahora de una rápida resolución política que pueda reconciliar las distintas posturas de los partidos aliados y de la oposición para evitar un descalce financiero a mediano plazo.